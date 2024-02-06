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АрмИнфо. Правящая в Армении фракция "Гражданский договор" намерена выступить с поручительством для освобождения из под ареста директора компании "Синерджи" Ашота Ованнисяна и супруги брата председателя Национального Собрания РА Ани Геворкян. Об этом 6 февраля журналистам заявил вице- спикер НС Акоп Аршакян.
По его словам, основанием для изменения меры пресечения может стать наличие маленьких детей и значимый вклад в развитие сферы
информационных технологий. Аршакян напомнил о книге "Верелк", в которой представлена вся жизнь главы компании "Синерджи", являющаяся путеводной звездой для многих начинающих айтишников. Вице- спикер заметил, что поручительство будет внесено сегодня.
Напомним, что и Ашот Ованнисян, и Ани Геворкян являются фигурантами уголовного дела о махинациях в Министерстве экономики РА. Согласно материалам дела, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате, победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов). Позже стало известно, что речь идет о компании Synergy. Всего по данному делу арестованы директор компании Ашот Ованнисян, бывшая сотрудница компании, супруга брата спикера НС Ани Геворкян, еще одна сотрудница компании, глава департамента политики государственных инвестиций Минэкономики Лили Сираканян, а также глава департамента реализации сельскохозяйственных программ Тарон Мартиросян
|Оливье Декотиньи: Франция крайне заинтересована в развитии сотрудничества с Арменией в различных сферах
|Партия "Национальный прогресс" не примет участия в завтрашнем внеочередном заседании Совета старейшин мэрии Еревана
|Венгрия планирует открыть свое консульство в Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Посол Ирана: Платформа "3+3" будет успешной, если ее участники действительно желают мира и стабильности для региона
|Иран выступает за усиление Армении: Иранский дипломат о транзитных поставках вооружения Еревану
|В РА при нарушениях ПДД могут быть применены бонусы при своевременных выплатах
|Европейский дипломат отреагировал на нападки Азербайджана на EUMA
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами, организованные в зарубежных странах
|Фильмы "Крестный отец" и "Однажды в Америке" будут демонстрироваться в Армении лишь по ночам?
|Преподавание истории в школах Армении должно строиться вокруг идеи государственной идентичности - МОНКС
|Правящая фракция намерена выступить с поручительством для освобождения из под стражи директора компании и невестки председателя НС
|СК выявил причину вчерашнего взрыва в доме, приведшем к смерти двоих людей
|Инициатива "Айакве": под видом конституционных реформ предпринимается попытка уничтожения армянской государственности
|В Армении 95.7% респондентов в случае войны бросятся на защиту страны - опрос
|Депутат от партии власти: проект Конституции Армении не имеет какого-либо отношения к внешним силам
|В Армении преобладающее большинство респондентов не доверяют Николу Пашиняну - опрос
|В Армении лишь 13,4% респондентов поддерживают предложение Пашиняна о необходимости принятия новой Конституции - опрос
|Меняя Конституцию, власти хотят лишить армян идентичности, главное - чтобы платили налоги: Левон Кочарян
|По факту избиения Левона Кочаряна в сентябре 2023 года по сей день нет обвиняемых
|В Армении система среднего профобразования будет приведена в соответствие с международными стандартами
|Ардшинбанк объявил о соглашении по приобретению банка HSBC Армения
|Американский журналист сигнализирует о подготовке Азербайджаном почвы для нападения на Армению
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности - проект закона
|Постпред Армении при ООН принял участие в первой сессии Подготовительного комитета Третьей конференции LLDC
|Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 12-14 градусов - прогноз погоды
|Вопросы текущей повестки стали предметом обсуждений на заседании Совбеза Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АРФД: Азербайджан стремится де-юре закрепить в мирном соглашении с Арменией оккупацию Арцаха и территорий РА
|В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Туркменистана
|3 665 972 драмов - фонду Армянские Матери։ в феврале, месяце борьбы с раком, Сила одного драма будет направлена в City of Smile
|В МИД Чехии подтвердили задержание чешского гражданина Азербайджаном
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|Инициатива "Айакве" формирует движение за сохранение Конституции Армении
|Армянские спасатели извлекли двух граждан из-под завалов обрушившегося в результате взрыва дома в Эребуни
|Суд в Ереване признал Армена Чарчяна виновным в инкриминируемом деянии
|В Армении предпринята еще одна попытка по разгрузке судов республики
|Посол Франции в Азербайджане с сарказмом прокомментировала, предстоящие в республике президентские выборы
|Сегодня, основные ресурсы государства должны быть направлены на армию, иначе последствия будут катастрофические - Оппозиционер
|Политику, критиковавшему Азербайджан за агрессию в Арцахе, отказали во въезде в страну в составе наблюдательской миссии ОБСЕ
|Азербайджанские СМИ опубликовали кадры посещения сотрудниками Азербайджанского общества Красного Полумесяца арцахцев, оставшихся в оккупированном Арцахе
|В Армении по-прежнему имеются закрытые автодороги, КПП "Верхний Ларс" открыт для движения транспорта
|Военные академии Армении и Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Анаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией
|Партия "Нацпрогресс" обвинила "Гражданский договор" в попытке заставить замолчать оппозицию
|Минобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армии
|Минобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной обороне
|Сурен Папикян: Франция и Индия вошли в число наших основных партнеров
|Министр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильная
|Серж Саргсян провел встречу с активом РПА
|Ваан Керобян о деле с Ани Испирян: Я уверен, что все процессы происходили в рамках закона
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат: власти Армении превратились в марионетку, выполняя все, что от них требует Баку
|Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха выступил с заявлением
|Посольство США в Армении обновило ограничения на поездки сотрудникам посольства США по стране
|Совет региона О-де-Франс поддержал резолюцию Сената Франции по обеспечению гарантий реализации права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах
|В марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения - глава IPU
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Замминистра: обыски в Министерстве экономики проходили в течение двух часов
|Посол: Азербайджан не хочет ни мира в регионе, ни подписания мирного договора с Арменией
|Читать больше
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
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