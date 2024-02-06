Вторник, 6 Февраля 2024 19:36

АрмИнфо. Правящая в Армении фракция "Гражданский договор" намерена выступить с поручительством для освобождения из под ареста директора компании "Синерджи" Ашота Ованнисяна и супруги брата председателя Национального Собрания РА Ани Геворкян. Об этом 6 февраля журналистам заявил вице- спикер НС Акоп Аршакян.

По его словам, основанием для изменения меры пресечения может стать наличие маленьких детей и значимый вклад в развитие сферы

информационных технологий. Аршакян напомнил о книге "Верелк", в которой представлена вся жизнь главы компании "Синерджи", являющаяся путеводной звездой для многих начинающих айтишников. Вице- спикер заметил, что поручительство будет внесено сегодня.

Напомним, что и Ашот Ованнисян, и Ани Геворкян являются фигурантами уголовного дела о махинациях в Министерстве экономики РА. Согласно материалам дела, в рамках тендера "Создание банка общественных инвестиционных программ" должностные лица вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия ее конкурента. В результате, победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драмов). Позже стало известно, что речь идет о компании Synergy. Всего по данному делу арестованы директор компании Ашот Ованнисян, бывшая сотрудница компании, супруга брата спикера НС Ани Геворкян, еще одна сотрудница компании, глава департамента политики государственных инвестиций Минэкономики Лили Сираканян, а также глава департамента реализации сельскохозяйственных программ Тарон Мартиросян