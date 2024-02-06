Вторник, 6 Февраля 2024 19:35

АрмИнфо.По предварительным данным Следственного комитета Армении, произошедший накануне взрыв в доме N23 по 27-й улице квартала Нор Ареш произошел в результате утечки газа.

Накануне сообщалось, что по факту взрыва частично или полностью обрушились и были повреждены 3 частных дома. Следственное управление СК по Еревану инициировано уголовное производство по статье УК <Нарушение правил или требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжелые последствия>. Была сформирована следственная группа.

Сотрудники спасательной службы МВД РА провели поисково-спасательные работы, в ходе которых из-под завалов были извлечены живыми жители Роза Назарян (1938 г.р.) и Грант Саргсян (1994 г.р.). К сожалению, в результате взрыва были и погибшие - из-под завалов спасатели извлекли тела мужчины и женщины - Айка Согомоняна (1987 г.р.) и Гаяне Егоян (1970 г.д.)