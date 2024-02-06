Вторник, 6 Февраля 2024 19:34

АрмИнфо.Принятие "новой конституции" - это отмена Декларации о независимости Армении. Об этом 6 февраля на пресс-конференции заявил координатор движения "Айакве", общественный деятель Аветик Чалабян.

По его словам, власти страны намерены совершить конституционный переворот, а под видом конституционных реформ предпринимается попытка уничтожения армянской государственности. Чалабян заметил, что и ныне действующая Конституция, и Декларация о независимости направлены на решение основной цели армянского народа - построение сильного государства, международное признание и осуждение Геноцида, воссоединение Армении и Нагорного Карабаха. "Между тем, нынешние власти РА идут на конституционный переворот, стремясь за ширмой нового Основного закона превратить страну в полугосударственное формирование, зависящее от Турции и Азербайджана", - сказал Чалабян, добавив, что этот факт признают они сами, заявляя, что идут на это под диктатом Анкары и Баку, а также из- за угроз новой войны.

Он заявил, что инициатива "Айакве" будет бороться с этим планом всеми возможными способами. "Будем формировать единый фронт борьбы за независимость, и не допустим роспуска армянской государственности со стороны наших заклятых врагов", - сказал Чалабян, призвав все национальные силы присоединиться к движению.

Координатор заметил, что для принятия новой Конституции решение

должно принять конституционное большинство в парламенте (2/3

депутатов), проект должен одобрить Конституционный суд, а во время

референдума за документ должны проголосовать минимум ? избирателей.

"Наша борьба будет направлена на то, чтобы власти не смогли преодолеть ни один из этих этапов", - сказал координатор, добавив, что процесс конституционных реформ продлится минимум год и за это время возможно сформировать сильное движение.

Напомним, что 19 января на встрече с сотрудниками Минюста премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая Конституция, а не конституционные поправки. А глава МИД Арарат Мирзоян не стал скрывать, что и Армения, и Азербайджан увидели и представили правовые проблемы в Конституциях друг друга. Спустя две недели после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Ереваном будет подписан только в случае принятия новой Конституции Армении.

Отметим также, что в преамбуле нынешней Конституции отмечается, что она принята на основании принципов, закрепленных в Декларации. Принятая в 1990 году Декларация в качестве фундаментального принципа указывает на решение Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха о воссоединении.