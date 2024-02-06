Вторник, 6 Февраля 2024 19:34

АрмИнфо. В Армении 95.7% респондентов в случае войны бросятся на защиту страны. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Ромашка: менять или не менять".

При этом 3.2% заявили, что не пойдут на войну, еще 1.1% - затруднились сказать.

На вопрос о том, от кого Армения может ожидать военной помощи - 36.2% респондентов назвали Францию (в ноябре Францию назвали 41.1% опрошенных), 20.3 % - назвали Россию (в ноябре 2023 года - 14.4%),12.5% - Иран (в ноябре 2023 года -18.7%), 22% - США (23% - в ноябре прошлого года), 24.2% - Индия (21.3% - в ноябре прошлого года), Китай - 2.2% (1.8% - в ноябре прошлого года). 7.5% дали иной ответ, 14.7 % опрошенных заявили, что не видят такой страны, 9.2% - затруднились ответить.

На вопрос, на какие страны должен быть направлен вектор развития Армении, 48.1% опрошенных выразили убеждение, что страна должна иметь равноудаленные отношения со всеми центрами силы. Еще 13.7% - с Евросоюзом (в январе прошлого года так считали 16.3% респондентов),

15.1% - Россия (22.7% - в 2023 году), 12.8% - США (12.6% - в прошлом году). 3.6% дали иной ответ, еще 7.4% - затруднились ответить.

У респондентов также попросились высказаться насчет большого потока лиц из Пакистана и Индии, 13.7% опрошенных ответил, что положительно относятся к этому явлению, 45.4% - скорее положительно, 19.5% - скорее отрицательно, 18.3% - отрицательно, еще 3.1% - затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 23 января по 26 января этого года, объем выборки составил 1100, погрешность выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.