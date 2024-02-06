Вторник, 6 Февраля 2024 19:31

АрмИнфо.Власти Армении хотят лишить армянский народ своей идентичности, превратив его в обычного потребителя. Об этом 6 февраля заявил депутат от фракции <Армения>, сын второго президента Армении Левон Кочарян в беседе с журналистами.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли инициатива властей о принятии новой Конституции, Кочарян отметил, что отдельные обсуждения были, но заседания фракции на эту тему - нет. <Насколько понимаю, в связи с Конституцией власти еще прощупывают почву, изучают настроения, вбрасывают темы. Для меня это неприемлемо. Это продолжение всего того, что они делали до сих пор, теперь хотят закрепить на бумаге. Делается попытка лишить нас права быть армянами, превратить Армению в территорию, где люди вдыхают и выдыхают и главное - платят налоги. Неприемлемо лишать людей права быть армянами, иметь мечты, желать и стремиться к большему, к восстановлению исторической справедливости. Хотят лишить всего этого, оставив лишь право существовать, есть и спать>, - подчеркнул Левон Кочарян.

На вопрос о том, отказалась ли оппозиция от протестов и смирилась с происходящим, Кочарян заметил: <Не знаю кого вы подразумеваете, говоря оппозиция. Если конкретно меня, блок <Армения>, то я не смирился с происходящим, и, думаю, своей деятельностью свидетельствую, что не смирился и смиряться не собираюсь. Потому что все, что сделало это правительство во главе со своим руководителем, неприемлемо, трагедия и не умещается в здоровую логику. Сегодня у нас есть задача разъяснить и убедить общественность, открыть ей глаза>.

При этом Левон Кочарян не исключил возобновление уличной борьбы.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.