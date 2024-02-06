Вторник, 6 Февраля 2024 19:29

АрмИнфо. По факту избиения сына второго президента Армении - Левона Кочаряна в сентябре 2023 года полицейскими по сей день нет обвиняемых. Об этом заявил ныне депутат НС Левон Кочарян 6 февраля в беседе с журналистами в парламенте.

<Когда меня доставили в Шенгавитский отдел полиции, там меня навестил адвокат. Увидев мое состояние, он представил заявление о пытках со стороны полицейских. Было возбуждено уголовное дело, но до сих пор по этому делу обвиняемых нет. Были очные ставки, есть заключение судмедэксперта, и несмотря на это ни одному полицейскому обвинение не предъявлено, полномочия не приостановлены. Но как видите, когда меня обвиняют в том, чего не было, буквально за пару дней сделали все, чтобы арестовать>, - отметил Кочарян.

Между тем, предварительное следствие по делу Кочаряна-младшего завершилось и уголовное дело направлено в суд. По делу обвинение предъявлено также его другу, генеральному секретарю Федерации пауэрлифтинга Армении Сергею Асатурову. Накануне Кочарян и Асатуров были приглашены в СК. В отношении последнего применена подписка о невыезде.

Следственный комитет также изменил некоторые эпизоды предъявленного Кочаряну обвинения. <По некоторым частям изложение обвинения было изменено, его сделали, представили, повторно допросили, закрыли дело и отправили его в суд>, - сказал Кочарян, называя происходящее абсурдом. <Налогоплательщики Армении платят деньги прокурорам и следователям, чтобы они расследовали такой абсурд, это просто смешно>, - считает он.

При этом, замечает Левон Кочарян, если в его деле, <по крайней мере, есть ложные показания>, против Асатурова и этого нет, <это полный абсурд>.

На вопрос могут ли снова арестовать, он отметил, что юридически это абсурд, но политически все возможно.

Напомним, что Левону Кочаряну инкриминируется нападение на четырех полицейских во время антиправительственных акций. Однако тогда же стало известно, что он был избит сотрудниками полиции, после чего его госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга. Через 2 дня после предъявления обвинения Левон Кочарян был арестован сначала на один, а затем на два месяца. 6 ноября он принял депутатский мандат и спустя несколько часов Кочарян был освобожден из-под стражи на основании прецедентного решения Конституционного суда