Вторник, 6 Февраля 2024 19:26

АрмИнфо. Система среднего профессионального образования в Армении будет приведена в соответствие с международными стандартами. Национальное Собрания РА на пленарном заседании 6 февраля в первом чтении обсуждает проект закона "О среднем профессиональном образовании и обучении" и в пакете смежных законов.

Как отметила в своем выступлении министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, в рамках программы реформ все училища будут переименованы в колледжи, обучение в которых станет дуальным, то есть, само обучение будет сопровождаться работой. Тем самым, вопрос будет переведен в институциональное поле, на котором работе учащихся колледжей будет уделяться не меньшее внимание, чем самому процессу обучения. В этой связи, особое внимание будет уделяться вопросу социальной ответственности частных компаний, в которых учащиеся будут работать. Взамен компании получат право принимать участие в управлении колледжами. Руководителям колледжей будет предъявлено требование о необходимости разработки и применения программ развития.

В корне изменятся и образовательные программы, которые будут ориентированы на конечный результат с использованием кредитной системы. Все колледжи должны будут пройти процедуру лицензирования, и по этой причине планируется применить двухступенчатый порядок, согласно которому предусмотрено предоставлять как разрешение на деятельность колледжей, так и на применение образовательных программ. Полностью изменится и система их финансирования, будет применен механизм финансирования одного учащегося, что позволит повысить конкурентность среди средних профессиональных учреждений, содействуя росту качества образования. Основным источником финансирования студентов станет предоставление стипендий. Подвергнется также изменениям и система оплаты труда преподавателей, минимальная зарплата которых составит 200 тыс драмов, плюс надбавки при прохождении аттестации.