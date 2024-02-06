Вторник, 6 Февраля 2024 17:05

АрмИнфо. Ардшинбанк, крупнейшая армянская банковская группа, сегодня объявляет о достижении обязывающего соглашения с HSBC Europe B.V, дочерней компании HSBC Holdings plc о приобретении ее дочерней банковской компании в Армении.

Как говорится в сообщении Ардшинбанка, банк HSBC Армения имеет крепкую базу лояльных клиентов по всей Армении и специализируется на обслуживании состоятельных розничных клиентов и ведущих армянских корпораций. Исторически ориентированный на корпоративных клиентов, его рост в последние годы был обусловлен предоставлением услуг в сфере управления личными активами.

Предполагаемое приобретение HSBC Армения предоставляет уникальную возможность для расширения операционных и финансовых возможностей Ардшинбанка. Объединение направлено на увеличение высококачественной клиентской базы и высококвалифицированной команды клиентских менеджеров и сотрудников. По состоянию на 31 декября 2023г., активы HSBC Армения составили ок. 290 млрд драмов РА, кредитный портфель - ок. 185 млрд драмов, а клиентские депозиты - ок. 200 млрд драмов.

Сделка подлежит одобрению регулирующих и антимонопольных органов и, как ожидается, будет завершена в течение следующих 12 месяцев.

Комментируя сделку, председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян, в частности, сказал: «Сегодня мы рады сообщить, что достигли соглашения с HSBC о приобретении его банка в Армении. При условии получения всех разрешений Ардшинбанк надеется приветствовать клиентов HSBC Армения на нашей банковской платформе и в дальнейшем реализовывать свою стратегию по ускорению роста и расширению предложения продуктов для клиентов. Эта сделка направлена на рост, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать сотрудников HSBC Армения в команде Ардшинбанка. Мы намерены обеспечить качественный и плавный переход для всех клиентов HSBC Армения, которые продолжат пользоваться преимуществами персонализированных услуг, а также доступом к обновленному и индивидуальному ассортименту продуктов Ардшинбанка».

В сообщении говорится, что эксклюзивным финансовым консультантом Ардшинбанка по сделке выступает Latif & Company (L&C), а в качестве юридического консультанта компания Latham & Watkinsт.

Ардшинбанк является лидирующим банком в Армении, предлагающим диверсифицированные универсальные банковские услуги, включая розничные и корпоративные, инвестиционно-банковские услуги, а также решения в сфере управления личными активами (private banking & wealth management).

У Банка более 375 000 клиентов, которых обслуживают более 1700 сотрудников, а также сильная многоканальная платформа продаж с 65 филиалами, поддерживаемая комплексной платформой мобильного и онлайн-банкинга. Банк обладает крупнейшей филиальной сетью в стране и имеет представительство в Париже, Франция.

Ардшинбанк является единственной компанией в Армении, которой присвоены рейтинги трех международных рейтинговых агентств, с рейтингом на уровне суверена: S&P Global Ratings (B+ (Позитивный)), Moody's (Ba3 (Стабильный)) и Fitch (BB) - (Стабильный)). Банк также является единственной компанией из Армении, которая выпустила публичные еврооблигации формата RegS/144A на международных рынках капитала.

Ардшинбанк стремится инвестировать в сектор альтернативной энергетики, продвигаясь по пути «зеленого» банкинга. Деятельность банка основана на социальной и экологической ответственности в сочетании с сильным корпоративным управлением.

По данным рейтинговой службы АрмИнфо, активы Ардшинбанка на конец 2023 года составили $4.04 млрд, занимая по этой позиции лидирующее позиции по армянскому рынку. Размер общих кредитных вложений и прочих ссуд составил $1.7 млрд. Общий капитал банка - $472.7 млн (2-я позиция). Общие обязательства составляют $3.6 млрд (1-я позиция), из коих $2.4 млрд – обязательства перед клиентами (1-я ) позиция. Минувший 2023 год Ардшинбанк завершил с чистой прибылью в $154.8 млн.

Согласно рейтингу АрмИнфо, активы HSBC Bank Armenia на конец 2023 года составили $719.7 млн (12-е ). Размер общих кредитных вложений и прочих ссуд составил $456.3 млн. Общий капитал банка - $149.8 млн. Общие обязательства составляют $569.9 млн, из коих $504.9 млн – обязательства перед клиентами. 2023 год HSBC Bank Armenia завершил с чистой прибылью в $27.3 млн, с годовым ростом на 38%.