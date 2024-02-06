Вторник, 6 Февраля 2024 11:23

АрмИнфо. За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 6 февраля в первом чтении обсуждает поправки в Водном кодексе, в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовном кодексе.

По словам заместителя министра окружающей среды Тиграна Габриеляна, принятие пакета позволит предотвратить незаконное использование вод из подземных водных ресурсов Араратской долины, являющихся единственным источником воды в центральной Армении. Пакетом запрещается бурение или повторное открытие с этой целью законсервированных скважин, забор воды с нарушением условий, предусмотренных разрешением на водопользование, а также незаконную добычу сига из озера Севан.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях" предусматривает дифференцированные административные наказания за случаи незаконного использования вод из поверхностных и подземных водных ресурсов, а также усиление административной ответственности за повторное открытие закрытых скважин. Среди действующих статей выделены дела, касающиеся сига, и определены для них более строгие меры ответственности.

Проектом поправок в Уголовном кодексе предусмотрена уголовную ответственность за повторное открытие ликвидированных скважин или за использование вод из подземных водных ресурсов без разрешения на водопользование, либо открытие законсервированных скважин без разрешения на водопользование, если это причинило крупный имущественный или иной существенный ущерб физическим и юридическим лицам, а также местным общинам.

За незаконную добычу гражданами сига сумма, превышающая 150 тысяч драмов, будет считаться крупным ущербом, и преследоваться в соответствии с требованиями УК РА.

Замминистра отметил, что в настоящее время изучается вопрос, связанный с незаконным использованием 54 скважин. Совместно с Кадастром недвижимости определяется принадлежность земли, на которой производилось бурение, после чего последуют соответствующие меры.