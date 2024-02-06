Вторник, 6 Февраля 2024 11:18

АрмИнфо.. До 10 февраля температура воздуха в Армении постепенно повысится на 12-14 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, 7 февраля на территории республики ожидаются кратковременные осадки, в горных регионах - в виде снега. С 8 по 10 февраля прогнозируется погода без осадков. Ветер юго- западный с порывами до 2-5 м/с, местами ожидается усиление порывов ветра. В частности, 6 февраля они составят 30-35 м/с, а 7 февраля - 15-20 м/с. В горных районах Ширакской, Арагацотнской, Котайкской, Вайоц Дзорской, Сюникской и Гегаркуникской областей в указанные дни ожидаются ураганы.

В Ереване в ночь с 6 на 7 февраля возможны небольшие кратковременные осадки. Днем 7 февраля, а также в период с 8 по 10 февраля прогнозируется погода без осадков. 6 февраля ожидается усиление порывов ветра до 14-18 м/с. Температура воздуха в столице 6 февраля днем составит +10-+12, вечером - +6-+8, в ночь с 6 на 7 февраля - 0- -2.