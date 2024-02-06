Вторник, 6 Февраля 2024 11:18

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра РА Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

Как передает пресс-служба правительства РА, помимо членов Совета безопасности, в заседании приняли также участие президент РА Ваагн Хачатурян, председатель Национального Собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер НС Рубен Рубинян, председатель комиссии НС по внешним связям Саргис Ханданян и руководитель фракции "Гражданский договор" в НС РА Айк Конджорян.

В ходе заседания были обсуждены вопросы текущей повестки дня и стратегические вопросы.