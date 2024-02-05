Понедельник, 5 Февраля 2024 23:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 45 в кв. “Исаакян”, жилые дома 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9 в кв. “Туманян”, ясли-детский сад N3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; детский сад N116, жилой дом 39 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на улицах Неркин Шенгавита 7, 8, 11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 41, 43, 44 в 16-ом квартале, жилые дома 11, 13, 19, 21 на улице Шерами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 17 в 1-ом Араратском массиве, жилой дом 1 на улице Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 42 на улице Кохбаци, жилые дома 23, 25 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 51-190 и частные дома 45-184 на улице Антараин; жилые дома 92-92/1 и частные дома 74-86 на улице Сармени, жилые дома 5-9 на улице Адонца, жилые дома 1, 2 на улице Толбухина, школа N77, жилые дома 26/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 7-7А на улице Сундукяна и жилые дома 8-10 на улице Гр. Кочара;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Паракар и Таиров; частично село Мердзаван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Араратян, Гая, Комитаса в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Колхозникнери, Еркатугаиннери в городе Арарат;

10:30-12:30 частично село Неркин Двин;

11:00-12:00 частично села Ранчпар и Аракс;

13:00-14:00 частично кварталы “Каяран”, 2 в городе Масис; села Норабац и Саят-Нова; частично села Зорак, Даракерт;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично улицы Исаакяна, Баграмяна в городе Ехегнадзор;

10:30-12:30 частично улицы Арсеняна, Нарекаци, Шаумяна города Ехегнадзор; завод пластиковых игрушек, узел свази, каменный цех и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично 3-ий микрорайон города Абовян; частично село Дзорахбюр, село Балаовит;

в Тавушской области:

13։00-14։00 частично улицы Лермонтова и Мясникяна в городе Дилижан;

в Сюникской области:

10:00-11:30 жилые дома 17, 19, 21 на улице Лернагорцнери в городе Каджаран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 13/3, 46 в кв. “Туманян”, жилой дом 47 в кв. “Кучак”, жилой дом 20 на улице Алма-Ата, частный дом 54 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома на улицах Неркин Шенгавита 5, 6, 12, 13; жилые дома 37/1, 37/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 13-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частные дома 56-142, 96-114 на 1-ой улице; 4-22, 24 -25 на 3-ей улице; 1-11 на 10-ой улице; 1-17 на 11-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 68а на улице Теряна, 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на улице Анрапетутяна, частные дома 5-10 на переулке Ханджяна, частные дома 1-32 на улице Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-26 на 2-ом переулке улицы Ачемяна, частные дома 59-117 на улице Бурназяна, частные дома 1-58 на переулке Бурназяна, частные дома 16-40 (четные) на улице С. Давида, частные дома 36-76 на улице Суворова, частный дом 81/2 на улице Лисиняна;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично квартал “Мугни” в городе Аштарак; села Ошакан, Воскеат; частично село Воскеваз;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично улицы Чаренца, Исаакяна, Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат; частично улицы Пушкина, Саят-Новы в городе Веди;

10:30-12:30 частично село Неркин Двин;

11:00-13:00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня; частично села Хачпар и Гукасаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично Джермукское шоссе в городе Вайк; частично улицы Исакова, Ханджяна, Авагяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-13:00 школа, пансионаты “Асмик”, “Лусабац”, “Наирит”, “Киликия”, “Норалусин”, “Базе”, “Экиат”, “Шин-Шогик” и прилегающие территории в общине Цахкадзор; села Дзорак и Пюник;

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр; улицы Х. Абовяна, П. Севака в селе Ариндж; села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:30-11:30 село Гетаовит, военная полиция, газозаправочная станция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։30-13։00 села Вазашен, Айгеовит, Каянаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-13:30 село Азатамут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Саратовка, Новосельцево, Катнарат, Катнахбюр, Урасар, Арманис, Мегваовит, Благодарное, Норамут, Гетаван;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Шамб;

13:30-14:30 село Воротан (Сисианского региона).