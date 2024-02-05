Понедельник, 5 Февраля 2024 23:08

АрмИнфо.В процессе согласования обсуждаемого документа по нормализации отношений между Баку и Ереваном, Азербайджан стремится де-юре закрепить достигнутое путем применения силы и угрозы силой, по части насильственного присоединения Арцаха при этнической чистке армянского населения, и оккупации некоторых территорий Армении, сохраняя при этом возможность получения от Еревана других уступок. Об этом говорится в заявлении Верховного Бюро АРФД по армяно-азербайджанской нормализации и процессов вокруг него.

"Фактически, таким документом Азербайджан пытается закрыть вопрос Арцаха. Кроме того, угрозы для Армении возрастают. Республика Армения не получает никаких дополнительных гарантий по обеспечению своей безопасности, территориальной целостности, суверенитета и разблокировки транспортных путей, не создаются эффективные механизмы для предотвращения дальнейших враждебных действий со стороны Азербайджана, в том числе военных агрессий", - заявили в АРФД.

При этом в Бюро считают, что в создавшихся условиях с учетом существующих реалий регулирование отношений, основанное на защите национально-государственных интересов, должно соблюдаться как минимум шесть принципов.

Во-первых, в АРФД убеждены, что в целях создания атмосферы доверия, в качестве предварительного условия необходимо рассмотреть вопросы вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА, а также возвращение всех военнопленных и удерживаемых лиц, решения существующих гуманитарных проблем и сохранение культурного наследия.

"Во-вторых, в целях установления прочного мира необходимо, чтобы данное соглашение являлось целостным документом регулирования отношений, учитывало законные интересы сторон и содержало решения по всей совокупности вопросов, подлежащих согласованию.

В-третьих, любое соглашение не должно ставить под угрозу бессрочные и неотъемлемые права армянского народа. Жизненные уступки и потери должны быть исключены, четко фиксируя наши интересы в соответствии с действующими конституционно-правовыми нормами и дипломатической практикой РА", - подчеркнули в Бюро.

В-четвертых, по убеждению АРФД, основой демаркации и делимитации должны стать фактические границы, действовавшие на момент присоединения Азербайджанской Республики к СНГ (24 сентября 1993 года). Демаркация и делимитация между двумя странами должны соответствовать лучшей международной практике и нормам и должны основываться на "Венской конвенции ООН о праве международных договоров" (1969 г.), "Хельсинкском заключительном акте" (1975 г.) из концептуальных норм документа Секретариата ОБСЕ "Делимитация и демаркация государственных границ, неотложные проблемы и решения" (2017 г.), включая принцип, согласно которому любое международное соглашение, достигнутое путем угрозы силой или ее применения, является недействительным.

"В-пятых, полное и одновременное разблокирование транспорта и других средств связи без каких-либо ограничений суверенитета.

И в шестых, до окончательного политического урегулирования арцахского вопроса и полной реализации основных прав народа Арцаха обеспечить коллективное, беспрепятственное и безопасное возвращение арцахских армян на родину, на основе полного уважения прав тех, кто были угнетены и насильственно перемещены в результате этнических чисток",

- уверены в АРФД.

В Бюро также считают, что в качестве обязательного условия для возврата должны быть рассмотрены: предоставление Арцаху промежуточного статуса, обеспечение в полном объеме гарантированных международными нормами гражданских и политических прав арцахских армян; обеспечение эффективных гарантий безопасности народа Арцаха, включая размещение миротворческих сил; обеспечение беспрепятственной сухопутной связи с Арменией.

"Любой документ, подписанный без соблюдения этих принципов, не будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе, но подтвердит прецедент решения вопросов силой или угрозой применения силы", - резюмировали в АРФД.