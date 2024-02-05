Понедельник, 5 Февраля 2024 21:33

АрмИнфо.Две тысячи тонн сжиженного газа, ранее отправленного Туркменистаном в Кыргызстан в виде гуманитарной помощи, доставлены в Бишкек на 58 вагонах. Гуманитарный топливный груз встретили представители государственных ведомств республики, сообщает Vesti.kg.

Принял гуманитарный груз министр энергетики Кыргызской Республики Атабек Абылгазиев, выразив благодарность руководству Туркменистана за отправленную помощь.

Ранее о предоставлении братской помощи распорядился президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, адресовав профильным структурам соответствующие поручения. Авария на ТЭЦ в Кыргызстане привела к отключению электроэнергии в 60 тысяч квартирах и объектах социальной инфраструктуры.



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