|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АРФД: Азербайджан стремится де-юре закрепить в мирном соглашении с Арменией оккупацию Арцаха и территорий РА
|В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Туркменистана
|3 665 972 драмов - фонду Армянские Матери։ в феврале, месяце борьбы с раком, Сила одного драма будет направлена в City of Smile
|В МИД Чехии подтвердили задержание чешского гражданина Азербайджаном
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|Посол Франции в Азербайджане с сарказмом прокомментировала, предстоящие в республике президентские выборы
|Сегодня, основные ресурсы государства должны быть направлены на армию, иначе последствия будут катастрофические - Оппозиционер
|Политику, критиковавшему Азербайджан за агрессию в Арцахе, отказали во въезде в страну в составе наблюдательской миссии ОБСЕ
|Азербайджанские СМИ опубликовали кадры посещения сотрудниками Азербайджанского общества Красного Полумесяца арцахцев, оставшихся в оккупированном Арцахе
|В Армении по-прежнему имеются закрытые автодороги, КПП "Верхний Ларс" открыт для движения транспорта
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|Анаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией
|Партия "Нацпрогресс" обвинила "Гражданский договор" в попытке заставить замолчать оппозицию
|Минобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армии
|Минобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной обороне
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|Министр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильная
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|Замминистра: обыски в Министерстве экономики проходили в течение двух часов
|Посол: Азербайджан не хочет ни мира в регионе, ни подписания мирного договора с Арменией
|Армению ждет теплый февраль - главный синоптик
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АрмИнфо.Две тысячи тонн сжиженного газа, ранее отправленного Туркменистаном в Кыргызстан в виде гуманитарной помощи, доставлены в Бишкек на 58 вагонах. Гуманитарный топливный груз встретили представители государственных ведомств республики, сообщает Vesti.kg.
Принял гуманитарный груз министр энергетики Кыргызской Республики Атабек Абылгазиев, выразив благодарность руководству Туркменистана за отправленную помощь.
Ранее о предоставлении братской помощи распорядился президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, адресовав профильным структурам соответствующие поручения. Авария на ТЭЦ в Кыргызстане привела к отключению электроэнергии в 60 тысяч квартирах и объектах социальной инфраструктуры.
Orient Link: https://www.orient.tm/ru/post/67863/v-kyrgyzstan-pribyla-gumanitarnaya-pomoshch-iz-turkmenistana
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|АРФД: Азербайджан стремится де-юре закрепить в мирном соглашении с Арменией оккупацию Арцаха и территорий РА
|В Кыргызстан прибыла гуманитарная помощь из Туркменистана
|3 665 972 драмов - фонду Армянские Матери։ в феврале, месяце борьбы с раком, Сила одного драма будет направлена в City of Smile
|В МИД Чехии подтвердили задержание чешского гражданина Азербайджаном
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|Инициатива "Айакве" формирует движение за сохранение Конституции Армении
|Армянские спасатели извлекли двух граждан из-под завалов обрушившегося в результате взрыва дома в Эребуни
|Суд в Ереване признал Армена Чарчяна виновным в инкриминируемом деянии
|В Армении предпринята еще одна попытка по разгрузке судов республики
|Посол Франции в Азербайджане с сарказмом прокомментировала, предстоящие в республике президентские выборы
|Сегодня, основные ресурсы государства должны быть направлены на армию, иначе последствия будут катастрофические - Оппозиционер
|Политику, критиковавшему Азербайджан за агрессию в Арцахе, отказали во въезде в страну в составе наблюдательской миссии ОБСЕ
|Азербайджанские СМИ опубликовали кадры посещения сотрудниками Азербайджанского общества Красного Полумесяца арцахцев, оставшихся в оккупированном Арцахе
|В Армении по-прежнему имеются закрытые автодороги, КПП "Верхний Ларс" открыт для движения транспорта
|Военные академии Армении и Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Анаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией
|Партия "Нацпрогресс" обвинила "Гражданский договор" в попытке заставить замолчать оппозицию
|Минобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армии
|Минобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной обороне
|Сурен Папикян: Франция и Индия вошли в число наших основных партнеров
|Министр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильная
|Серж Саргсян провел встречу с активом РПА
|Ваан Керобян о деле с Ани Испирян: Я уверен, что все процессы происходили в рамках закона
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат: власти Армении превратились в марионетку, выполняя все, что от них требует Баку
|Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха выступил с заявлением
|Посольство США в Армении обновило ограничения на поездки сотрудникам посольства США по стране
|Совет региона О-де-Франс поддержал резолюцию Сената Франции по обеспечению гарантий реализации права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах
|В марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения - глава IPU
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Замминистра: обыски в Министерстве экономики проходили в течение двух часов
|Посол: Азербайджан не хочет ни мира в регионе, ни подписания мирного договора с Арменией
|Армению ждет теплый февраль - главный синоптик
|Для армянского народа единственной темой для обсуждений должна стать не Конституция, а смена власти - эксперт
|Американские сенаторы инициировали двухпартийную резолюцию с требованием предоставить отчет о практике соблюдения прав человека в Азербайджане
|Требование президента Азербайджана является покушением на суверенитет Армении - мнение
|Татоян: Вопрос конституции - это конкретный азербайджано-турецкий диктат, вытекающий и из политических интересов правительства Армении
|Армения уже не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией - Пашинян
|Если госполитика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, воссоединении с Арцахом, у нас будет война и никогда не будет мира - Пашинян
|В нашем гимне есть слово <враг>. Это означает, что восприятие врага является самой важной частью нашего мировоззрения - Пашинян
|Никол Пашинян объяснил необходимость принятия новой Конституции
|Никто не сможет упрекнуть Армению за усиление армии, если цель - обеспечить безопасность страны, а не, к примеру, <восстановление исторической справедливости> - Пашинян
|Депутат НС и посол Франции обменялись мнениями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Закарян: одного заявления Алиева достаточно, чтобы прекратить обсуждение любого вопроса, связанного с изменением Конституции Армении
|Выйдя на референдум по изменению Конституции и проголосовав "ДА", вы проголосуете за то, чтобы Алиев стал главой Армении - политолог
|Компания Synergy призывает помнить о презумпции невиновности
|Депутат от партии власти: Конституция не "священная корова" и в нее иногда нужно вносить изменения
|Алиев не может угомониться: Новые требования к Армении о конституционных изменениях и угрозы в адрес Франции и ПАСЕ
|Кремль: Членство Армении в МУС ее суверенное право
|Римский статут Международного уголовного суда официально вступает в силу 1 февраля в Армении - посол Франции
|Ваан Керобян: В сообщении Следственного комитета относительно сотрудников Минэкономики отсутствуют слова "взятка" и "расхищение бюджетных средств"
|В Армении создана межведомственной комиссия по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ
|Принципы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном должны базироваться на лучшем международном опыте - оппозиционер
|Арестована жена брата спикера парламента Армении
|Замминистра: если у страны хорошая Конституция, на то она от будет только выигрывать
|В Армении при нарушениях ПДД могут быть применены бонусы при своевременных выплатах
|Наследие Махтумкули – источник вдохновения
|Кабмин принял проект решения "О смягчении последствий снижения уровня грунтовых вод территории бассейна Ахуряна"
|Читать больше
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
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