Понедельник, 5 Февраля 2024 14:56

АрмИнфо. Уголовный суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна признал директора медцентра <Измирлян>, бывшего депутата от оппозиционной фракции <Айастан> Армена Чарчяна виновным в инкриминируемом деянии и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Судья отметил, что с учетом срока пребывания Чарчяна под стражей назначено окончательное наказание: лишение свободы сроком 3 года, 7 месяцев и 13 суток. При этом суд решил не применять к Чарчяну условное наказание, установив испытательный срок в 3 года.

Между тем, еще в октябре 2023 года прокурор по делу потребовал приговорить его к 5 годам лишения свободы.

Напомним, что известный врач Армен Чарчян обвиняется в подкупе избирателей и принуждении сотрудников медцентра <Измирлян> к участию в голосовании на внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня 2021 года. Спустя месяц после освобождения под залог его арестовали во второй раз, после чего в декабре 2021 года он был освобожден под подписку о невыезде. Осенью прошлого года Чарчян отказался от мандата и вновь возглавил медцентр.-