Понедельник, 5 Февраля 2024 14:56

АрмИнфо.Предпринята еще одна попытка по разгрузке судов Армении. Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 5 февраля выдала положительное заключение по поправкам в Гражданско-процессуальном кодексе, представленным правительством РА во втором и окончательном чтении.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Арменуи Арутюнян, ко второму чтению поступило несколько предложений как от правительства, так и от аппарата Национального Собрания. Согласно этим поправкам, лица, участвующие в судебном процессе, смогут более полноценно реализовать свои процессуальные права. Уведомления будут отправляться по телефону или через Интернет. Тем самым, суды фактически будут освобождены от заведомо необоснованных жалоб. Кроме того, будут установлены некоторые ограничения на право пересмотра решений. В частности, дела, связанные с коррупционными преступлениями, будут рассматриваться с участием председателя Кассационного суда РА и глав всех Палат Кассационного суда. При их единогласном решении у истца не будет возможности для обжалований решений в суде.

Принятие коллегиального решения приведено в соответствие с требованиями, предъявляемого к судьям Конституционного суда. А именно, публикация решения должна быть в течение 10 дней вместо установленных в настоящее время 7 дней.

Нотариусам предъявлено право требовать о немедленной конфискации Службой принудительного исполнения средств должников путем электронного оповещения. Все эти и другие меры направлены на то, чтобы максимально снизить нагрузку на суды.