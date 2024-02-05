Понедельник, 5 Февраля 2024 10:01

АрмИнфо.По положению на 09:00 5 февраля, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом сообщает Спасательная служба Министерства внутренних дел РА.

Согласно источнику, до 15 февраля закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепом 38-40-й километровый участок дороги Ванадзор-Алаверди трассы М-6. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.

Также закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари. Перевал Варденяц и автодорога от города Капана до места под название <Зангер> закрыты для грузовых автомобилей по причине метели, и труднопроходимы для других видов транспорта. Повороты в сторону города Степанаван труднопроходимы для грузовиков. По информации, полученной из МВД Грузии и Центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.