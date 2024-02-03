Суббота, 3 Февраля 2024 16:38

АрмИнфо. Представители руководящего состава Военной академии Сен-Сир вооруженных сил Франции посетили Военную академию имени Вазгена Саргсяна Министерства обороны Армении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, гости обошли территорию академии, ознакомились с условиями, возможностями и учебно-материальной базой. Стороны обсудили возможности сотрудничества между военными академиями двух стран.

В тот же день при участии заместителя министра обороны Армении Армана Саргсяна и посла Франции в Армении Оливье Декотиньи в Академии открылась аудитория французского языка, оснащенная современными решениями.