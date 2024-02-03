Суббота, 3 Февраля 2024 16:36

АрмИнфо. За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией. Об этом заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян в ходе открытия IV-го онкологического конгресса, который проходит в Джермуке.

Подобного результата, по ее словам, удалось достичь благодаря скринингу на раннее выявление злокачественных новообразований, программам таргетной терапии, повышению доступу к услугам, расширению и переоснащению инфраструктуры. Таким образом в стране увеличилось количество впервые выявляемых случаев, и соответственно, сократились летальные исходы.

Она отметила, что рак по-прежнему остается одной из самых распространенных проблем со здоровьем и одной из основных причин смертности в мире, поэтому достижение прогресса в борьбе с этой болезнью остается актуальной задачей.

<Показатели обнадеживают, но мы не должны останавливаться на достигнутом>, - отметила министр.

Она заметила также, что крупнейшей реформой правительства и Министерства здравоохранения в ближайшие годы должно стать комплексное медицинское страхование, которое будет направлено, в том числе, на поиск комплексных решений для борьбы с раком.

Отметим, что в этом году Конгресс проходит под лозунгом <Устранить пробелы в медицинской помощи>. Цель конгресса - обсуждение политики и стратегии борьбы с раком в Армении, представление новых методов и подходов к профилактике, ранней диагностике и лечению рака с участием признанных армянских и зарубежных специалистов.

В этом году с докладами выступят свыше 50 спикеров из Армении, России, США, Мексики, Европы, Индии, Аргентины, Грузии и Ирана. В работе конгресса примут участие более 300 делегатов.