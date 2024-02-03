Суббота, 3 Февраля 2024 16:32

АрмИнфо. Партия <Гражданский договор> вместе со своими союзниками принял решение исключить из Совета старейшин мэрии Еревана лидера самой большой партии <Национальный прогресс> Айка Марутяна и других оппозиционных членов Совета старейшин. Об этом говорится в заявлении партии <Национальный прогресс>.

<Это ошибочное в правовом и политическом плане действие преследует исключительно одну цель - заставить замолчать оппозицию и лишить ее возможности бороться с вредными решениями коррумпированной и некомпетентной городской власти>, - отметили в партии <Нацпрогресс>.

Право оппозиционеров выражать свою политическую позицию является одним из важнейших принципов демократии и одним из столпов местного самоуправления. <Таким образом, правящее меньшинство игнорирует голоса каждого ереванца, проголосовавшего за нашу силу>, - говорится в заявлении.

Время показало, что нынешнее правительство не заботится о провозглашаемых им ценностях и руководствуется исключительно узкогрупповыми интересами. В Нацпрогрессе уверены, что единственный вопрос, который имеет смысл обсуждать с этим правительством, - это отстранение псевдомэра, который уж слишком дорого обходится здоровью и карману горожан.