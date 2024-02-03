Суббота, 3 Февраля 2024 16:30

АрмИнфо. Случаи смертей в армии в невоенное время - один из самых болезненных вопросов. Подобную оценку выразил в интервью Общественному телевидению Армении министр обороны Сурен Папикян.

При этом, ссылаясь на статданные, он заметил, что речь идет не только об убийствах, самоубийствах, случаев доведения до самоубийства, но и смертей в результате несчастных случаев, болезней, ДТП. Говоря о последнем, министр заметил, что в результате ДТП в 2023 году погибло 12 солдат, в 2022 году - 17.

При этом Папикян заверил, что не убегает от проблем, и не пытается оправдаться. <Проблемы в армии - мы воспринимаем, как свои, и пытаемся найти решения, сотрудничая со всеми правоохранительными органами, чтобы выявить первопричину>, - сказал глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что армия является зеркалом общественности, а значит происходящее в рядах ВС отражает и проблемы нашего общества. Министр заметил, что в армии продолжают иметь место быть неуставные отношения, однако ведомство, по заверению Папикяна, сделает все возможное, чтобы в 2024 году свести их к нулю.

Напомним, что правозащитник Жанна Алексанян, ссылаясь на данные Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, в начале января сообщила в ВС Армении в 2023 году не в боевых условиях погибло 83 солдата.