Суббота, 3 Февраля 2024 16:28

АрмИнфо. В стране невысокий уровень готовности проходить службу в рядах армии. Об этом сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению.

Он заметил в этом контексте, что многие пытаются уклониться от службы. Однако оборонное ведомство ведет работы в данном направлении, в том числе посредством введения изменений в решения правительства, возможно даже назреет необходимость, по словам Папикяна, в законодательных правках.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Министерство ставит перед собой задачу обеспечить высокий уровень подготовки резервистов, чтобы иметь крепкий и надежный резерв. <В этом направлении в прошлом году были проведены соответствующие работы, а сейчас совершается плавный переход к остальной части реформ 2024 года>, - подметил министр.

Он напомнил, что в результате совершенных реформ в предыдущие годы, трехмесячные сборы резервистов были заменены на 25-дневные, в рамках которых последние после недельной подготовки, получают возможность пройти боевое дежурство. <Это и опыт и в то же время возможность поднять уровень готовности>, - подчеркнул Папикян.

Для того, чтобы правильным образом консолидировать данный ресурс, Министерство обороны разработало закон о территориальной и местной обороне. В частности, будет сформировано командование территориальной обороны в виде постоянного офицерского состава, который будут обучать и готовить резервистов. <Мы сделаем все возможное, чтобы программа была доступной для всех>, - сказал он.