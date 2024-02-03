|Военные академии Армении и Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Анаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией
|Партия <Нацпрогресс> обвинила <Гражданский договор> в попытке заставить замолчать оппозицию
|Минобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армии
|Минобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной обороне
|Сурен Папикян: Франция и Индия вошли в число наших основных партнеров
|Министр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильная
|Серж Саргсян провел встречу с активом РПА
|Ваан Керобян о деле с Ани Испирян: Я уверен, что все процессы происходили в рамках закона
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат: власти Армении превратились в марионетку, выполняя все, что от них требует Баку
|Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха выступил с заявлением
|Посольство США в Армении обновило ограничения на поездки сотрудникам посольства США по стране
|Совет региона О-де-Франс поддержал резолюцию Сената Франции по обеспечению гарантий реализации права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах
|В марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения - глава IPU
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Замминистра: обыски в Министерстве экономики проходили в течение двух часов
|Посол: Азербайджан не хочет ни мира в регионе, ни подписания мирного договора с Арменией
|Армению ждет теплый февраль - главный синоптик
|Для армянского народа единственной темой для обсуждений должна стать не Конституция, а смена власти - эксперт
|Американские сенаторы инициировали двухпартийную резолюцию с требованием предоставить отчет о практике соблюдения прав человека в Азербайджане
|Требование президента Азербайджана является покушением на суверенитет Армении - мнение
|Татоян: Вопрос конституции - это конкретный азербайджано-турецкий диктат, вытекающий и из политических интересов правительства Армении
|Армения уже не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией - Пашинян
|Если госполитика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, воссоединении с Арцахом, у нас будет война и никогда не будет мира - Пашинян
|В нашем гимне есть слово <враг>. Это означает, что восприятие врага является самой важной частью нашего мировоззрения - Пашинян
|Никол Пашинян объяснил необходимость принятия новой Конституции
|Никто не сможет упрекнуть Армению за усиление армии, если цель - обеспечить безопасность страны, а не, к примеру, <восстановление исторической справедливости> - Пашинян
|Депутат НС и посол Франции обменялись мнениями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Закарян: одного заявления Алиева достаточно, чтобы прекратить обсуждение любого вопроса, связанного с изменением Конституции Армении
|Выйдя на референдум по изменению Конституции и проголосовав "ДА", вы проголосуете за то, чтобы Алиев стал главой Армении - политолог
|Компания Synergy призывает помнить о презумпции невиновности
|Депутат от партии власти: Конституция не "священная корова" и в нее иногда нужно вносить изменения
|Алиев не может угомониться: Новые требования к Армении о конституционных изменениях и угрозы в адрес Франции и ПАСЕ
|Кремль: Членство Армении в МУС ее суверенное право
|Римский статут Международного уголовного суда официально вступает в силу 1 февраля в Армении - посол Франции
|Ваан Керобян: В сообщении Следственного комитета относительно сотрудников Минэкономики отсутствуют слова "взятка" и "расхищение бюджетных средств"
|В Армении создана межведомственной комиссия по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ
|Принципы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном должны базироваться на лучшем международном опыте - оппозиционер
|Арестована жена брата спикера парламента Армении
|Замминистра: если у страны хорошая Конституция, на то она от будет только выигрывать
|В Армении при нарушениях ПДД могут быть применены бонусы при своевременных выплатах
|Наследие Махтумкули – источник вдохновения
|Кабмин принял проект решения "О смягчении последствий снижения уровня грунтовых вод территории бассейна Ахуряна"
|Брэд Шерман призвал администрацию Байдена предоставить Армении оборонительное вооружение
|Безвизовый Дубай: Армения и ОАЭ упрощают въезд для туристов с 1 февраля
|Посол Армении и спикер парламента Бельгии обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха из-за азербайджанской агрессии
|После обысков в Минэкономики Армении Следственный комитет сообщает о задержании 7 человек
|В результате обострения конфликта в 2020-2022 годов 303 человека из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести - МККК
|Азербайджан решил присвоить все армянское культурно-религиозное наследие: Очередь дошла до Гошаванка, Базилики Св. Погос-Петрос и храма Св. Аствацацин в Ахтале
|Выставка уникальных экспонатов музея истории Еревана открылась в китайском городе Нинбо
|МИД Азербайджана вновь потребовал изменений в Конституции Армении
|Четыре представителя Армении включены в обновленный рейтинг ФИДЕ
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности
|Первый омбудсмен Армении: Подходы властей Армении совпадают с турецко- азербайджанской геноцидальной политикой в отношении армянского народа
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-министра культуры Армении
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|USAID предоставит дополнительную помощь в размере $1 миллиона для помощи арцахским беженцам
|Читать больше
АрмИнфо. В стране невысокий уровень готовности проходить службу в рядах армии. Об этом сообщил министр обороны Армении Сурен Папикян в интервью Общественному телевидению.
Он заметил в этом контексте, что многие пытаются уклониться от службы. Однако оборонное ведомство ведет работы в данном направлении, в том числе посредством введения изменений в решения правительства, возможно даже назреет необходимость, по словам Папикяна, в законодательных правках.
Вместе с тем, он подчеркнул, что Министерство ставит перед собой задачу обеспечить высокий уровень подготовки резервистов, чтобы иметь крепкий и надежный резерв. <В этом направлении в прошлом году были проведены соответствующие работы, а сейчас совершается плавный переход к остальной части реформ 2024 года>, - подметил министр.
Он напомнил, что в результате совершенных реформ в предыдущие годы, трехмесячные сборы резервистов были заменены на 25-дневные, в рамках которых последние после недельной подготовки, получают возможность пройти боевое дежурство. <Это и опыт и в то же время возможность поднять уровень готовности>, - подчеркнул Папикян.
Для того, чтобы правильным образом консолидировать данный ресурс, Министерство обороны разработало закон о территориальной и местной обороне. В частности, будет сформировано командование территориальной обороны в виде постоянного офицерского состава, который будут обучать и готовить резервистов. <Мы сделаем все возможное, чтобы программа была доступной для всех>, - сказал он.
|Военные академии Армении и Франции обсудили вопросы сотрудничества
|Анаит Аванесян: За последние 3-4 года в Армении снизилась смертность, вызванная онкологией
|Партия <Нацпрогресс> обвинила <Гражданский договор> в попытке заставить замолчать оппозицию
|Минобороны в 2024 году попытается свести к нулю неуставные отношения в армии
|Минобороны инициирует принятие нового закона о территориальной и местной обороне
|Сурен Папикян: Франция и Индия вошли в число наших основных партнеров
|Министр обороны: На границе в течение последних месяцев ситуация относительно стабильная
|Серж Саргсян провел встречу с активом РПА
|Ваан Керобян о деле с Ани Испирян: Я уверен, что все процессы происходили в рамках закона
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Депутат: власти Армении превратились в марионетку, выполняя все, что от них требует Баку
|Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха выступил с заявлением
|Посольство США в Армении обновило ограничения на поездки сотрудникам посольства США по стране
|Совет региона О-де-Франс поддержал резолюцию Сената Франции по обеспечению гарантий реализации права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах
|В марте в Женеве могут пройти обсуждения по созданию платформы межпарламентского диалога Азербайджан-Армения - глава IPU
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Замминистра: обыски в Министерстве экономики проходили в течение двух часов
|Посол: Азербайджан не хочет ни мира в регионе, ни подписания мирного договора с Арменией
|Армению ждет теплый февраль - главный синоптик
|Для армянского народа единственной темой для обсуждений должна стать не Конституция, а смена власти - эксперт
|Американские сенаторы инициировали двухпартийную резолюцию с требованием предоставить отчет о практике соблюдения прав человека в Азербайджане
|Требование президента Азербайджана является покушением на суверенитет Армении - мнение
|Татоян: Вопрос конституции - это конкретный азербайджано-турецкий диктат, вытекающий и из политических интересов правительства Армении
|Армения уже не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией - Пашинян
|Если госполитика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, воссоединении с Арцахом, у нас будет война и никогда не будет мира - Пашинян
|В нашем гимне есть слово <враг>. Это означает, что восприятие врага является самой важной частью нашего мировоззрения - Пашинян
|Никол Пашинян объяснил необходимость принятия новой Конституции
|Никто не сможет упрекнуть Армению за усиление армии, если цель - обеспечить безопасность страны, а не, к примеру, <восстановление исторической справедливости> - Пашинян
|Депутат НС и посол Франции обменялись мнениями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Закарян: одного заявления Алиева достаточно, чтобы прекратить обсуждение любого вопроса, связанного с изменением Конституции Армении
|Выйдя на референдум по изменению Конституции и проголосовав "ДА", вы проголосуете за то, чтобы Алиев стал главой Армении - политолог
|Компания Synergy призывает помнить о презумпции невиновности
|Депутат от партии власти: Конституция не "священная корова" и в нее иногда нужно вносить изменения
|Алиев не может угомониться: Новые требования к Армении о конституционных изменениях и угрозы в адрес Франции и ПАСЕ
|Кремль: Членство Армении в МУС ее суверенное право
|Римский статут Международного уголовного суда официально вступает в силу 1 февраля в Армении - посол Франции
|Ваан Керобян: В сообщении Следственного комитета относительно сотрудников Минэкономики отсутствуют слова "взятка" и "расхищение бюджетных средств"
|В Армении создана межведомственной комиссия по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ
|Принципы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном должны базироваться на лучшем международном опыте - оппозиционер
|Арестована жена брата спикера парламента Армении
|Замминистра: если у страны хорошая Конституция, на то она от будет только выигрывать
|В Армении при нарушениях ПДД могут быть применены бонусы при своевременных выплатах
|Наследие Махтумкули – источник вдохновения
|Кабмин принял проект решения "О смягчении последствий снижения уровня грунтовых вод территории бассейна Ахуряна"
|Брэд Шерман призвал администрацию Байдена предоставить Армении оборонительное вооружение
|Безвизовый Дубай: Армения и ОАЭ упрощают въезд для туристов с 1 февраля
|Посол Армении и спикер парламента Бельгии обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха из-за азербайджанской агрессии
|После обысков в Минэкономики Армении Следственный комитет сообщает о задержании 7 человек
|В результате обострения конфликта в 2020-2022 годов 303 человека из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести - МККК
|Азербайджан решил присвоить все армянское культурно-религиозное наследие: Очередь дошла до Гошаванка, Базилики Св. Погос-Петрос и храма Св. Аствацацин в Ахтале
|Выставка уникальных экспонатов музея истории Еревана открылась в китайском городе Нинбо
|МИД Азербайджана вновь потребовал изменений в Конституции Армении
|Четыре представителя Армении включены в обновленный рейтинг ФИДЕ
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности
|Первый омбудсмен Армении: Подходы властей Армении совпадают с турецко- азербайджанской геноцидальной политикой в отношении армянского народа
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-министра культуры Армении
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|USAID предоставит дополнительную помощь в размере $1 миллиона для помощи арцахским беженцам
|Читать больше
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|В настоящее время в армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
|Читать больше
|Армения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
|Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
|Армения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
|Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
|Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров
|На основе общих духовных ценностей.
|Член фракции блока "Мать Армения" Совета старейшин Еревана была похищена
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ - Токаев о событиях января 2022 года
|Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
|"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
|"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в Гюмри - депутат