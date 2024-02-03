Суббота, 3 Февраля 2024 16:27

АрмИнфо. После сентябрьских событий, нам стало понятно, что для нас закрываются рынки, возможности, но в то же время мы понимали, что Вооруженные силы Армении не могут топтаться на месте, поэтому мы поставили перед собой задачу обеспечить диверсификацию рынков для приобретения оружия и боеприпасов. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Сурен Папикян.

Отметив, что в данном направлении имеются существенные успехи, Папикян подчеркнул, что это уже необратимый процесс, который изменит <завтра> качество вооружения нашей армии.

В частности, в этой связи он назвал Индию и Францию, которые стали одними из основных партнеров Армении. <Но есть и договоренности с другими странами, о которых я пока говорить не хочу>, - сказал Папикян.

Министр заметил, что параллельно с приобретением нового вооружения, идет процесс обучения, подготовки, что предусматривает также знание нового языка, адаптацию и т.д. <Сегодня наши Вооруженные силы идут по очень сложному, но достаточно важному пути>, - подчеркнул глава ведомства.