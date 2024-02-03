Суббота, 3 Февраля 2024 16:26

АрмИнфо. Ситуация на границе на данный момент оценивается как относительно стабильная. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Сурен Папикян.

Он подчеркнул, что каких-либо скоплений на границе не наблюдается, и такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких последних месяцев. <То есть это является признаком спокойствия и стабильности>, - подчеркнул он.