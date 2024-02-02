Пятница, 2 Февраля 2024 19:38

АрмИнфо. Я не могу на 100 % говорить о ком-то кроме себя, но на данный момент предъявленные обвинения и то, что я знаю, позволяют мне заявить, что в наших действиях ничего незаконного нет. Об этом в интервью Общественному телевидению заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, говоря об уголовном деле в отношении его заместителя Ани Испирян.

Кроме этого он исключил халатность в действиях сотрудников Министерства в реализации тендерной программы, которая и послужила причиной начала следственных действий в ведомстве.

Министр заметил, что обвинения, которые предъявлены, не имеют под собой почвы. <Говорят <явная коррупция>, но не указывают, какова ее природа - была взятка или нет. К тому же по этому делу речи не идет о расходовании бюджетных средств>, - сказал он.

Борьба с коррупцией, по словам Керобяна, в приоритете для правительства. Он заметил в этой связи, что Армения в Индексе

восприятия коррупции вошла в список стран, которые улучшили свои показатели. Однако там указано, что на уровне закона были проведены важные реформы, но в контексте применения - мы топчемся на месте. <То есть надо увеличить обвинительные акты, а не задержания. Если их число растет, то надо поблагодарить наши следственные органы. Но если нет - надо обратить внимание на тех, кто инициировал дело>, - сказал глава ведомства.

Керобян заметил, что выдвинутые обвинения, естественно, могут вызвать сомнения и недоверие у общественности, но он призвал не делать поспешных выводов. <Я уверен, что все процессы происходили в рамках закона>, - подчеркнул он.

В случае если подтвердится вина Ани Испирян, то министр экономики заявил, что готов взять на себя ответственность и представить свое решение и позицию по данному вопросу премьер-министру Николу Пашиняну.

Напомним, что сегодня Антикоррупционный суд в Ереване на два месяца отправил под домашний экс- заместителя министра экономики Ани Испирян. Решение принято в рамках резонансного дела, в котором фигурируют чиновники Министерства экономики РА. Ранее стало известно об аресте директора компании Synergy Ашота Ованнисяна и жены брата спикера парламента Армении Ани Геворкян.

1 февраля Следственный комитет Армении сообщил о задержании 7 человек после обысков в Минэкономики страны, шестеро из которых, В том числе, должностные лица Министерства экономики РА, проходят по делу так называемого Банка государственных инвестиционных проектов, а один - в рамках махинаций при реализации программы создания интенсивных садов.

Согласно материалам дела, подозреваемые создали условия для того, что победителем в тендере по созданию Банка государственных

инвестиционных проектов стала компания, предложившая ценовое предложение в 392 млн. драмов (в три раза больше, чем конкурент). По второму производству были получены данные о том, что должностное лицо Минэкономики без оснований способствовало перечислению на счета не предоставивших соответствующих документов и занимающихся интенсивными садами фермеров 238 418 100 драмов, которые были присвоены.

Отметим также, что в конце декабря заместитель министра экономики Ани Испирян (занимала должность заместителя министра экономики с 14 сентября 2021 года и уволена 30 января с.г.) была избрана на пост председателя Совета директоров ЗАО "Фонд государственных интересов Армении" (ANIF)