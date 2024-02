Пятница, 2 Февраля 2024 19:35

АрмИнфо.Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха выступил с заявлением.

В нем, в частности отмечается, что в качестве дополнения к заявлению от 18 января 2024 года, Комитет по защите фундаментальных прав народа Арцаха заявляет, что в предварительный состав Комитета входят:

Вардан Осканян, министр иностранных дел РА (1998-2008); Гегам Степанян, защитник прав человека Арцаха; Карен Бекарян, председатель совета Аналитического центра <Взгляд>, Армения; Марио Налпатян, член Центрального совета Ай Дата, Аргентина;Гаспар Карампетян, председатель Европейского офиса Ай Дата, Бельгия; Гарник Кырконеан, юрист, специалист по международному праву, США.

При этом добавляется, что состав Комитета будет расширен, в него войдут также представители России и Ближнего Востока.

Отмечается, что основной задачей Комитета станет защита права народа Арцаха на коллективное возвращение на родину при наличии международных гарантий и права на безопасную, обеспеченную и

достойную жизнь в своих домах.

<Народ Арцаха был насильственно изгнан из своего дома, земли и родины под угрозой геноцида. Беспрепятственное возвращение в свои очаги, возможность продолжения нормального демократического развития, сохранения своего языка, культуры, духовного наследия, восстановления своих прав на собственность, организации жизни в соответствии с нормами и принципами международного права является фундаментальным и

неотъемлемым правом народа Арцаха.

Право на добровольное возвращение насильственно перемещенных в результате конфликтов является признанной нормой международного права, зафиксированной Всеобщей декларацией прав человека (Universal Declaration of Human Rights), Международным пактом о гражданских и политических правах (International Convention on Civil and Political Rights) и множеством региональных деклараций.

-Более того, по решению Международного суда ООН (ICJ) от 17 ноября 2023 года Республика Азербайджан обязана обеспечить безопасное и беспрепятственное возвращение покинувших Нагорный Карабах после 19-го сентября 2023 года.

Комитет будет проводить многоплановую деятельность на международных площадках для представления, разъяснения, отстаивания и обоснования проблем, интересов и прав народа Арцаха.

Комитет будет проводить регулярную и последовательную работу с народом Арцаха, обществом Армении и соотечественниками из Диспоры с целью консолидации всех ресурсов, в том числе ресурсов гражданского общества, СМИ, академических и экспертных кругов, для достижения вышеизложенных целей.

Комитет будет представлять народ Арцаха в государственных и политических органах, а также на международных площадках, конференциях и в международных судах.

Ожидаем, что власти и все политические силы Армении проявят поддержку и готовность содействовать деятельности Комитета. Комитет готов работать со всеми и с каждым, кто готов взять на себя ответственность в рамках целей, поставленных перед получившим соответствующие полномочия Комитетом>,- говорится в тексте заявления.