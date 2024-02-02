Пятница, 2 Февраля 2024 13:53

АрмИнфо. Представители правоохранительных органов проводили обыски в Министерстве экономики Армении в течение двух часов. Об этом 2 февраля журналистам заявил заместитель министра экономики РА Арман Ходжоян.

Он отметил, что в его личном кабинете обысков не проводилось, и его самого на допрос не вызывали. Заместитель министра сообщил, что не может точно сказать, в каком количестве кабинетов был проведен обыск. "Они проводили обыск около двух часов, но подробности мне неизвестны, я не могу сказать, какие материалы были изъяты", - сказал он.

Ходжоян подчеркнул, что еще в 2022 году в правоохранительные органы были направлены материалы, свидетельствующие о фактах правонарушений в сфере сельского хозяйства, в том числе, по линии программы возведения интенсивных садов. Он заметил, что тогда стала наблюдаться тенденция роста преступлений коррупционного характера, о которых было сообщено правоохранителям. Последние, в свою очередь, предприняли необходимые следственные действия. В рамках этого дела были допрошены как представители фермерских компаний, которые, по наблюдениям Минэкономики представляли фальшивые документы, так и сотрудники Министерства экономики. В Следственном Комитете по данному факту возбуждено уголовное производство. Оба дела не взаимосвязаны, но оба касаются преступлений коррупционного характера.

Напомним, что сегодня Антикоррупционный суд в Ереване на два месяца отправил под домашний экс- заместителя министра экономики Ани Испирян. Решение принято в рамках резонансного дела, в котором фигурируют чиновники Министерства экономики РА. Ранее стало известно об аресте директора компании Synergy Ашота Ованнисяна и жены брата спикера парламента Армении Ани Геворкян. 1 февраля Следственный комитет Армении сообщил о задержании 7 человек после обысков в Минэкономики страны, шестеро из которых, В том числе, должностные лица Министерства экономики РА, проходят по делу так называемого Банка государственных инвестиционных проектов, а один - в рамках махинаций при реализации программы создания интенсивных садов. Согласно материалам дела, подозреваемые создали условия для того, что победителем в тендере по созданию Банка государственных инвестиционных проектов стала компания, предложившая ценовое предложение в 392 млн. драмов (в три раза больше, чем конкурент). По второму производству были получены данные о том, что должностное лицо Минэкономики без оснований способствовало перечислению на счета не предоставивших соответствующих документов и занимающихся интенсивными садами фермеров 238 418 100 драмов, которые были присвоены.

Отметим также, что в конце декабря заместитель министра экономики Ани Испирян (занимала должность заместителя министра экономики с 14 сентября 2021 года и уволена 30 января с.г.) была избрана на пост председателя Совета директоров ЗАО "Фонд государственных интересов Армении" (ANIF).