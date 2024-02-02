Пятница, 2 Февраля 2024 12:51

АрмИнфо.Баку подрывает переговорный процесс с Арменией и отказывается от взятых на себя обязательств. Об этом на своей странице в X написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, в марте 2022 года Азербайджан предложил пять основополагающих принципов, на которых должен основываться мирный договор с Арменией, а именно: взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие юридического обязательства о том, что такие претензии не будут предъявляться в будущем, отказ от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, угрозы и применение силы против политической независимости и территориальной целостности государств, а также от иных обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН. В число этих обязательств входит также делимитация и государственной границы, установление дипломатических отношений, открытие транспортных и экономических связей, создание соответствующих инфраструктур и установление сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес.

Марукян отметил, что хотя упомянутые принципы обсуждались в ходе переговоров, в том числе публично, Азербайджан уклоняется от подписания мирного соглашения и постоянно выдвигает новые требования на протяжении всего переговорного процесса, тем самым торпедируя мирный процесс.

"Вчера президент Азербайджана Алиев заявил, что мир между Арменией и Азербайджаном может быть установлен только после того, как Армения внесет изменения в свою Конституцию и внутреннее законодательство, тем самым, официально выдвинув совершенно новое предварительное условие. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Эти бесконечные требования доказывают только одно: Азербайджан не хочет ни мира в регионе, ни подписания мирного договора с Арменией, ставя международное сообщество в тупик", - написал Эдмон Марукян