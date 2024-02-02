Пятница, 2 Февраля 2024 11:14

АрмИнфо. Для армянского народа единственной темой для обсуждений должна стать не Конституция, а смена власти. Подобной точки зрения придерживается член группы альтернативных проектов Ваге Ованнисян.

По его словам, после вчерашнего интервью премьер- министра РА Никола Пашиняна о Конституции возникает большой соблазн следовать в ключе общественных настроений, то есть, обсуждать, критиковать, отрицать сказанное. "Это неправильный путь. Никол сформулировал свой выбор: либо новая война, либо изменение Конституции. Это заставляет нас правильно сформулировать наши предложения. Правильный вопрос не в том, что было сказано, а в том, кто это сказал. Тот, кто "уничтожает" Третью республику, не имеет права говорить о "рождении" Четвертой республики. Это неестественно. Человек, который провозгласил "Арцах - это Армения, и точка> не может говорить о масштабах войны, настаивая на исключение Арцаха из нашей Конституции и предание его забвению", - отметил Ованнисян.

Он добавил, что именно в этом заключается вопрос, и консолидация должна продолжаться с акцентов на данное обстоятельство. "Вступая в предметное обсуждение по Конституции, мы совершим грубую ошибку и снова отдадим инициативу Николу Пашияну. Вся проблема в том, что новые исторические реалии, доведенные до нашего сведения Николом Пашиняном, в действительности требуют комплексных решений, в том числе, возможно, законодательных. Но одно дело, когда они делаются в угоду так называемого мирного договора, когда мы ставим на кон свои собственные интересы, и совсем другое, когда побежденная власть <пищит> об опасностях ради спасения собственной шкуры", - написал член группы в своей статье.

Ованнисян отметил, что многие сложные вопросы могут обсуждаться в рамках мирного договора. "Позвольте мне сказать больше: можно даже обсуждать пункт Конституции, касающийся Арцаха, если право арцахских армян на благополучное проживание на родине будет гарантировано договором и реальными гарантиями. Но путь, который Алиев и Никол совместно навязывают сегодня армянскому народу - это не создание Четвертой республики, а создание республики животных, в которой общество будет заменено невольным стадом. Алиев и Никол хотят сделать из армянского народа <новых цыган>. Они нарисовали "дорожную карту" условий и продвигают ее вперед. Если требование конституционных изменений будет выполнено, то уже на следующий день Алиев выдвинет новые унизительные условия (список я могу перечислить хоть сегодня). В этом проблема, и в конце этого процесса мы не добьемся мира, а как нация получим какой-то полуживотный статус и будем разбросаны по миру. Единственный способ сорвать эту "дорожную карту" Алиева - сменить эту власть. Потом будет фаза решения сложных вопросов, тоже фаза болезненных решений, но это будут решения, а не национальное унижение", - заметил эксперт.