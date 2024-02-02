Пятница, 2 Февраля 2024 10:40

АрмИнфо. Требование президента Азербайджана изменить Конституцию РА является ничем иным, как прямым вмешательством во внутренние дела Армении и покушением на ее суверенитет. Об этом на своей странице в Facebook написал член совета движения <Амахмбум> ("Консолидация"), общественный деятель Менуа Согомонян.

"Ильхам Алиев официально потребовал от Республики Армения отказаться от Декларации независимости. Тем самым, Баку практически приостановил мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Между тем, премьер-министр РА Никол Пашинян фактически дал согласие на это требование, заявив, что упоминание о Декларации о независимости должно быть удалено из преамбулы Конституции путем конституционного референдума", - отметил Согомонян.

Он заметил, что это прямое вмешательство Баку во внутренние дела Армении, прямое покушение на суверенитет страны. "Армянский народ должен защитить свой суверенитет и национальные права, прежде всего, для того, чтобы исключить враждебную повестку, а во-вторых, для того, чтобы противостоять оккупационному режиму, реализующему эту повестку", - подчеркнул общественный деятель.

В качестве постскриптума он предложил представить, какой шум был бы поднят, если бы данный вопрос поднял министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве предусловия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном фактически предъявил Армении ультиматум, потребовав изменений в Конституции Армении.

Практически с этим требованием согласны и власти Армении. 1 февраля в интервью Общественному радио РА премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что если государственная политика Еревана будет зиждиться на Декларации о независимости, в том числе, на воссоединении с Арцахом, мира не будет.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Оппоненты премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.