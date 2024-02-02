Пятница, 2 Февраля 2024 10:39

АрмИнфо. Повесткой конституционных изменений армянское правительство ставит под сомнение легитимность Армении. С таким заявлением выступил экс-омбудсмен Армении, глава Фонда "Татоян" Арман Татоян, реагируя на вчерашнее интервью премьера РА, где последний вновь заявил о необходимости конституционных реформ в стране и угрозы президента Азербайджана.

"Президент Азербайджана впервые заговорил о необходимости изменения Конституции Республики Армения да еще на языке угроз еще 13 апреля 2021 года.

Вопрос конституции - это конкретный азербайджано-турецкий диктат, который, к сожалению, вытекает и из политических интересов правительства РА.

Сегодня президент Азербайджана просто повторил это и пригрозил изменить не только Конституцию РА, но и законы, постановления правительства и все другие правовые акты (кстати, это тоже не новость). Другими словами, за Конституцией последуют законы РА, армия, экономика и т.д.", - отметил Татоян.

В связи с этим, по словам Татояна его Фонд изучил общественно-политическое поле Азербайджана и там те же тезисы и обоснования, с которыми правительство РА выдвигает вопрос о необходимости новой Конституции.

"Сегодня (1 февраля - ред.) президент Азербайджана лично похвалил эту дискуссию правительства РА.

Данной повесткой правительство Армении ставит под сомнение легитимность Армении. Наше государство становится заложником азербайджанского правительства.

Это абсолютно выгодно Азербайджану в том смысле, что отвлекает внимание от его преступлений в Арцахе и узаконивает их", - добавил правозащитник.

При этом он обратил внимание, что сегодня Азербайджану жизненно важно всеми возможными способами устранить из повестки такие темы как массовое насильственное переселение арцахских армян в сентябре 2023 года, их возвращение, массовые преступления Азербайджана в разные периоды, оккупация армянских территорий и другие темы. Не говоря уже о том, что параллельно углубляются планы Азербайджана по искоренению армянского культурного наследия, углублению вражды и аннексии Армении.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться на жизненно важных для нас вопросах (от ответственности за азербайджанские преступления до этнической чистки Арцаха и ликвидации азербайджанского вторжения в Армению), продвигается азербайджанский диктат", - резюмировал Татоян.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному радио 1 февраля объяснил необходимость принятия новой Конституции. Премьер напомнил, что в последнее время много говорит о соотношении понятий "Родина и государство", о необходимости укрепления государственных институтов. По его словам, в целом в 2018 году народная, ненасильственная, бархатная революция также касалась отношений между гражданами и государством, гражданское государство - это де- юре, де-факто социальные, трудовые отношения.

"У нас есть разрыв между гражданином и государством, который выражается в легитимности, ведь Конституция Республики Армения, принятая в 1995 году, и менялась несколько раз, ни разу не была принята в таких условиях и обстановке, чтобы гражданин Республики Армения сказал себе: пошел, проголосовал и принял Конституцию", - заявил премьер, подчеркнув, что "негосударственный народ превращается в государственную" именно в момент конституционного референдума, когда человек голосует добровольно, без принуждения, без фальсификаций и без манипуляций.

По мнению премьер-министра, здесь даже не столь важно, что написано в Конституции, а насколько органична она для народа. Текст основного закона, по сути, специализированный и определяет политические ориентиры. Необходимость принятия новой Конституции обусловлена генетической связью, призванной заполнить разрыв между народом и государством. Новая Конституция также призвана легитимизировать отношения между государством и народом, поскольку легитимность очень важна во всех отношениях. Добавим также, что на фоне общественной критики, посыпавшейся после данных заявлений премьера и вчерашних же угроз Алиева по вопросу конституции Армении, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян поспешил переложить ответственность за идею о смене Конституции на оппозицию РА.

По его заверению, именно с подачи армянской аппозиции этим вопросам стал спекулировать президент Азербайджана. Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях.

Визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.