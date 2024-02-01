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|Если госполитика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, воссоединении с Арцахом, у нас будет война и никогда не будет мира - Пашинян
|В нашем гимне есть слово <враг>. Это означает, что восприятие врага является самой важной частью нашего мировоззрения - Пашинян
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АрмИнфо. Концепция развития армии будет принята до конца года, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному радио.
Как указал премьер, в новой концепции должно быть пересмотрено военно-техническое взаимодействие со странами. <Нужно понять, с кем мы должны развивать военные и военно- технические отношения. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 95-97% связаны с РФ. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин>, - сказал он.
По его словам, необходимо понимать, какие отношения Армения, согласно концепции, будет строить с Индией, Ираном, Грузией, США, РФ и Францией, останется ли РА в составе ОДКБ и т.д. В целом, как пояснил глава кабмина, в документ должны быть включены конкретные договоренности, которые будут реализованы.
|Армения уже не может развивать военно-техническое сотрудничество только с Россией - Пашинян
|Если госполитика Армении будет зиждиться на Декларации о независимости, воссоединении с Арцахом, у нас будет война и никогда не будет мира - Пашинян
|В нашем гимне есть слово <враг>. Это означает, что восприятие врага является самой важной частью нашего мировоззрения - Пашинян
|Никол Пашинян объяснил необходимость принятия новой Конституции
|Никто не сможет упрекнуть Армению за усиление армии, если цель - обеспечить безопасность страны, а не, к примеру, <восстановление исторической справедливости> - Пашинян
|Депутат НС и посол Франции обменялись мнениями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Закарян: одного заявления Алиева достаточно, чтобы прекратить обсуждение любого вопроса, связанного с изменением Конституции Армении
|Выйдя на референдум по изменению Конституции и проголосовав "ДА", вы проголосуете за то, чтобы Алиев стал главой Армении - политолог
|Компания Synergy призывает помнить о презумпции невиновности
|Депутат от партии власти: Конституция не "священная корова" и в нее иногда нужно вносить изменения
|Алиев не может угомониться: Новые требования к Армении о конституционных изменениях и угрозы в адрес Франции и ПАСЕ
|Кремль: Членство Армении в МУС ее суверенное право
|Римский статут Международного уголовного суда официально вступает в силу 1 февраля в Армении - посол Франции
|Ваан Керобян: В сообщении Следственного комитета относительно сотрудников Минэкономики отсутствуют слова "взятка" и "расхищение бюджетных средств"
|В Армении создана межведомственной комиссия по предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психотропных (психоактивных) веществ
|Принципы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном должны базироваться на лучшем международном опыте - оппозиционер
|Арестована жена брата спикера парламента Армении
|Замминистра: если у страны хорошая Конституция, на то она от будет только выигрывать
|В Армении при нарушениях ПДД могут быть применены бонусы при своевременных выплатах
|Наследие Махтумкули – источник вдохновения
|Кабмин принял проект решения "О смягчении последствий снижения уровня грунтовых вод территории бассейна Ахуряна"
|Брэд Шерман призвал администрацию Байдена предоставить Армении оборонительное вооружение
|Безвизовый Дубай: Армения и ОАЭ упрощают въезд для туристов с 1 февраля
|Посол Армении и спикер парламента Бельгии обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха из-за азербайджанской агрессии
|После обысков в Минэкономики Армении Следственный комитет сообщает о задержании 7 человек
|В результате обострения конфликта в 2020-2022 годов 303 человека из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести - МККК
|Азербайджан решил присвоить все армянское культурно-религиозное наследие: Очередь дошла до Гошаванка, Базилики Св. Погос-Петрос и храма Св. Аствацацин в Ахтале
|Выставка уникальных экспонатов музея истории Еревана открылась в китайском городе Нинбо
|МИД Азербайджана вновь потребовал изменений в Конституции Армении
|Четыре представителя Армении включены в обновленный рейтинг ФИДЕ
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности
|Первый омбудсмен Армении: Подходы властей Армении совпадают с турецко- азербайджанской геноцидальной политикой в отношении армянского народа
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-министра культуры Армении
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|USAID предоставит дополнительную помощь в размере $1 миллиона для помощи арцахским беженцам
|В Москве предложили спросить у Баку позицию относительно предложения Еревана о подписании пакта о ненападении
|Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены: Глава Минфина РА
|Союз горняков Армении в поиске виноватых: он обвинил армянские экоорганизации в пособничестве Азербайджану
|В Ереване впервые будет выставлен бронзовый бюст богини Анаит, хранящийся в Британском музее - спикер
|Захарова о перспективах сближения Армении с НАТО: Обещают на Западе всем
|Ваан Керобян об увольнении замминистра и обысках в Минэкономки: Это совпадение
|В Министерстве экономики проводятся следственные действия
|На армяно-азербайджанской границе началось очередное заседание комиссий по делимитации
|Спикер: необходимость в новой Конституции обусловлена геополитическими изменениями
|Чехия полностью поддерживает путь Армении на европейскую интеграцию - спикер чешского парламента
|Фиаско Пашиняна поставило Армению перед лицом серьезных угроз - "Голос народа"
|Спикер НС РА: международные партнеры Армении должны по максимуму применить давление на Азербайджан
|Рубен Рубинян: У "Гражданского договора" и правительства нет какого-либо решения, связанного с изменением гимна Армении
|Были обсуждены вопросы в области спорта
|В последние годы Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО - Хавьер Коломина
|Армения заняла 7-ое место в рейтинге самых безопасных государств мира
|США готовы оказать поддержку МВД Армении в реализации программы антикоррупционных реформ
|Омбудсмен Арцаха проводит встречи в США
|Азербайджан планирует превратить Бердзорскую церковь Сурб Арутюн в мечеть
|Захарова о вандализме в Ереване: Общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится
|Генплан Академгородка представили премьер-министру Армении
|Бывший мэр Еревана создаст свою партию
|Харази: Иран поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран этого региона
|Читать больше
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