Четверг, 1 Февраля 2024 22:37

АрмИнфо. Концепция развития армии будет принята до конца года, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному радио.

Как указал премьер, в новой концепции должно быть пересмотрено военно-техническое взаимодействие со странами. <Нужно понять, с кем мы должны развивать военные и военно- технические отношения. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 95-97% связаны с РФ. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин>, - сказал он.

По его словам, необходимо понимать, какие отношения Армения, согласно концепции, будет строить с Индией, Ираном, Грузией, США, РФ и Францией, останется ли РА в составе ОДКБ и т.д. В целом, как пояснил глава кабмина, в документ должны быть включены конкретные договоренности, которые будут реализованы.