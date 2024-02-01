Четверг, 1 Февраля 2024 22:34

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян убежден, что если государственная политика Армении будет руководствоваться и основываться на решении воссоединить Нагорный Карабах и Армению, мира никогда не будет. Такое убеждение Пашинян выразил в интервью Общественному радио, коснувшись Декларации независимости в контексте возможной новой Конституции.

<Что из себя представляет Декларация? мы заявили, ради чего создаем государство, потому что эта декларация о том, что мы начинаем процесс создания независимого государства. И мы отмечаем три ориентира: одна - историческая справедливость, другая - чаяния армянского народа, третья - решения Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного Совета Армении о воссоединении. Например, мы всегда смотрим с точки зрения Азербайджана, но почему бы нам не посмотреть, как это воспринимают другие наши соседи? Как они воспринимают, что мы создаем государство для восстановления исторической справедливости? Что значит восстановить историческую справедливость?> - вопросил Пашинян.

Премьер-министр подчеркивает, что <нам действительно сегодня нужно урегулировать наши отношения с декларацией>. <Теперь вопрос в том, должна ли наша государственная политика быть направлена на это и должна ли наша государственная политика руководствоваться этим посылом и основываться на решении Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного Совета Армении о воссоединении Карабаха и Армения. Это вопрос политического выбора. Если так, то это означает, что у нас никогда не будет мира. Более того, это означает, что у нас сейчас будет война>, - заявил он.

Пашинян подчеркнул, что экономика растет хорошо, очевидно, все видят, что Армения тратит очень серьезные ресурсы на преобразование армии. <То есть мы заявляем, мы говорим, что сейчас мы укрепляем армию и давайте реализовывать положения нашей декларации. Если мы говорим это, что это значит? Это означает, что наши соседи сформируют альянс, чтобы уничтожить нас, потому что мы заявили, что, по крайней мере, у нас с ними есть тема. Укрепит или ослабит Армению развитие и восприятие моего нарратива среди народа? Определенно, Армения усилится, потому что, если мы будем опираться на этот разговор и выберем это в качестве долгосрочной стратегии, у нас не будет проблем, или у нас будет мало проблем>, - сказал глава армянского кабмина.

Никол Пашинян заявил также о необходимости разработки новой стратегии национальной безопасности, включающей в себя интересы защиты легитимной территориальной целостности государства. <Имеющаяся сегодня стратегия национальной безопасности не отвечает вызовам>, - сказал премьер РА.