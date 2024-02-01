Четверг, 1 Февраля 2024 22:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил необходимость принятия новой Конституции.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции.

1 февраля в интервью Общественному радио РА глава кабмина напомнил, что даже после <бархатной революции> 2018 года, 44-дневной войны 2020 года, и в другие времена, тема Конституции всегда была актуальна в Армении по разным причинам. <После революции 2018 года звучали мнения о том, что Конституция следует пересмотреть и вернуться к полупрезидентской системен управления, я был против этой идеи. После войны тема опять актуализировалась с тем, что, если бы в РА была бы полупрезиденсткая система, все сложилось бы иначе. Честно говоря, в ходе войны я тоже склонялся к этому, поскольку в рамках действующей Конституции пробелы взаимоотношений армия-верховный главнокомандующий и вертикали власти дали о себе знать>, - указал он.

Премьер напомнил также, что в последнее время много говорит о соотношении понятий <Родина и государство>, о необходимости укрепления государственных институтов. По его словам, в целом в 2018 году народная, ненасильственная, бархатная революция также касалась отношений между гражданами и государством, гражданское государство - это де- юре, де-факто социальные, трудовые отношения.

<У нас есть разрыв между гражданином и государством, который выражается в легитимности, ведь Конституция Республики Армения, принятая в 1995 году, и менялась несколько раз, ни разу не была принята в таких условиях и обстановке, чтобы гражданин Республики Армения сказал себе: пошел, проголосовал и принял Конституцию>, - заявил премьер, подчеркнув, что <негосударственный народ превращается в государственную> именно в момент конституционного референдума, когда человек голосует добровольно, без принуждения, без фальсификаций и без манипуляций.

По мнению премьер-министра, здесь даже не столь важно, что написано в Конституции, а насколько органична она для народа. Текст основного закона, по сути, специализированный и определяет политические ориентиры. Необходимость принятия новой Конституции обусловлена генетической связью, призванной заполнить разрыв между народом и государством.

Новая Конституция также призвана легитимизировать отношения между государством и народом, поскольку легитимность очень важна во всех отношениях. <Легитимные отношения подразумевают следующее: что я ожидаю от вас, и что вы ожидаете от меня. Какую часть ваших ожиданий

я готов удовлетворить: Легитимность заключается в том, что в наших отношениях формируются приемлемые рамки, где мы можем свободно общаться друг с другом>, - сказал он.

На ремарку о том, что Третья республика была сформирована на основе Декларации о независимости и предлагает ли премьер новую Конституцию для создания Четвертой республики, Пашинян заявил, что это одна из идей.

Премьер-министр заметил, что правительство не может единолично изменить или принять Конституцию. Правительство может лишь предложить народу, представлять свои объяснения, и только народ может принять это решение, указал он.