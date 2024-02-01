Четверг, 1 Февраля 2024 18:25

АрмИнфо. 1 февраля руководитель правящей в Армении парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян провел встречу с послом Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Как передает пресс-служба НС, собеседники обсудили процесс демократических реформ в Армении, подчеркнув важность продолжения неуклонной борьбы с коррупцией.

Стороны также обменялись мнениями о процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Айк Конджорян особо подчеркнул важность решительной поддержки Франции Армении во всех сферах.