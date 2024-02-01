Четверг, 1 Февраля 2024 18:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 частные дома 14-211 на улице Гапанцяна, частный дом 71/5 на улице Адонца, частные дома 21-96 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 85, 43/10-180 на улице Гапанцяна, родильный дом N2 на улице Герцаи, поликлиника МВД односторонне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-12:30 частично села Норашен и Верин Арташат;

10։00-13։00 частично улицы Комитаса, Грибоедова, Шаумяна в городе Арарат; частично село Воскетап;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Ванаовит”, квартал “Волоран”;

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00 частично город Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 февраля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 частные дома 56-142, 96-114 на 1-ой улице; 4 -22, 24-25 на 3-ей улице; 1-86 на 8-ой улице; 1-11 на 10-ой улице; 1-17 на 11-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 5, 14, 14/3 на 1-ом тупике М. Баграмяна, жилой дом 36 на улице Московяна, жилой дом 4 на улице Саряна, частный дом 85 на улице Гапанцяна и прилегающие территории; абоненты-жильцы на улицах Адана, Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N65, жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багартуняца, частные дома на улицах Фрунзе, Хачикяна, Т. Саряна, З. Есаяна, С. Саргсяна, частные дома 119, 186, 194, 194/3, 200, 204, 206, 208, 210, 214/3 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25 в 16-ом квартале, улицы Амараноцаин 1, 2;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин; село Звартноц; частично село Паракар;

в Араратской области:

10:00-12:00 квартал “Каяран” города Масис;

10:00-13:00 частично село Авшар;

10:30-12:30 частично села Норашен и Верин Арташат;

14։00-16։00 частично улица Ханджяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; частично село Гетап;

в Котайкской области:

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр; частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже; станции компаний “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бжни;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 села Шоржа, Зил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть;

в Тавушской области:

13։00-14։00 улицы Абовяна, Ереванян, Тевосяна, Карагезян, Тавризян, Налбандяна, рынок, мэрия, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Сюникской области:

10:00-11:30 жилые дома 3, 4, 5, 6 на улице Шаумяна в городе Каджаран.