Четверг, 1 Февраля 2024 18:13

АрмИнфо.Требование президента Азербайджана о внесении изменений в Конституцию Армении является свидетельством некомпетентности, жалкости и зависимости властей РА. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны РА Артак Закарян.

По его словам, заявление Алиева - это явное проявление прямого вмешательства во внутренние дела Республики Армения, и, в некоторой степени, шантажа, что недопустимо с точки зрения международной практики. "Одного этого заявления достаточно, чтобы прекратить обсуждение любого вопроса, связанного с изменением Конституции нашей страны. Нет никакой гарантии того, что это вмешательство в суверенные решения Армении не станут постоянными, и не будет иметь других проявлений. Во времена правления Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна и Левона Тер-Петросяна ни Азербайджан, ни какая-либо другая страна не могли разговаривать с Республикой Армения в столь неприемлемом стиле и на таких предварительных условиях", - подчеркнул Закарян.

Он добавил, что настоящего, достойного мира в регионе можно достичь путем изменения состава правительства РА и качества власти, объединения армянского общества и армянской диаспоры, восстановления всех видов отношений со стратегическим союзником - Россией и их всестороннее развитие, выстраивание практических отношений с естественными союзниками в регионе. Также необходимо приложить реальные усилия для развития возможностей и боеспособности Вооруженных Сил РА, осуществлять понятную, обоснованную и последовательную внешнюю политику. Вместо того, чтобы растрачивать имеющиеся ресурсы, реализовывать реалистичные и амбициозные программы реального развития экономики.