Четверг, 1 Февраля 2024 18:11

АрмИнфо. "Мы уже перешли тот Рубикон, за которым Ильхам Алиев не скрывает, что "пульт управления от Никола Пашиняна и всей Армении" находится в его руках".

Так прокомментировал сегодняшнее заявление президента АР Ильхама Алиева политический аналитик Института политических, экономических и правовых исследований "Политэкономия" Бениамин Матевосян. Эксперт констатировал, что с разницей в несколько минут Ильхам Алиев и Никол Пашинян выступили с одинаковыми текстами и оба заявили о необходимости изменить Конституцию Армении и отказаться от Декларации независимости.

"Алиев также продемонстрировал, что "не будет жалеть Пашиняна" и потребует пересмотреть не только Конституцию, но и практически всё законодательство Армении. Пашинян - это "безлимитная карта" для Баку и Анкары, а Турция и Азербайджан намерены в полной мере использовать эту "безлимитную" карту", - отметил Матевосян.

"Немаловажно и то, что уже сегодня можно прямым текстом сказать, что, выйдя на референдум по изменению Конституции и проголосовав "ДА", вы проголосуете за то, чтобы Алиев стал главой Армении. Не обманывайте себя, это будет не плебисцит по принятию новой Конституции, а голосование за предоставление Ильхаму Алиеву мандата на управление Арменией", - резюмировал политолог. Отметим, что сегодня президент Азербайджана потребовал от Армении поменять Конституцию страны. Таким образом, Алиев пытается узаконить оккупацию Арцаха. Ранее о необходимости принятия в Армении новой Конституции заговорили премьер страны, спикер парламента и глава МИД.