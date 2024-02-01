Четверг, 1 Февраля 2024 18:09

АрмИнфо. Конституцию необходимо рассматривать как живой документ, в который иногда нужно вносить изменения. Об этом 1 февраля в беседе с журналистами заявил председатель комиссии по государственно-правовым вопросам Национального Собрания Армении Владимир Варданян, отвечая на вопрос о необходимости изменения Основного закона страны.

<Не только я или вы принимаете решение об изменении, но и народ, который будет голосовать за ту или иную конституцию. Соответственно, она время от времени может меняться путем всенародного референдум>, - сказал он, добавив, что Основной закон не является "священной коровой".

Парламентарий подчеркнул, что не может сказать в каком русле пойдут дальнейшие обсуждения по этому вопросу, но сам он является противником того, чтобы "раз в неделю" менять Основной закон страны. Тем не менее, продолжил он, окончательного решения по тексту пока нет, есть идеи, которые лишь обсуждаются.

Отметим, что о необходимости принятия новой Конституции впервые заговорил премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе посещения им Министерства юстиции РА 19 января. Многие в Армении считают, что данная инициатива выдвинута под прямым давлением со стороны Азербайджана, который настаивает на том, чтобы из Основного закона была убрана ссылка на Декларацию о независимости. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией Межпарламентского союза заявил, что достичь подписания мирного договора можно, если будут изменены конституция Армении и другие документы.