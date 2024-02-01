Четверг, 1 Февраля 2024 18:05

АрмИнфо.Во -первых, надо руководствоваться презумпцией невиновности - пока нет судебного вердикта люди не могут считаться виновными. Об этом журналистам заявил в ходе брифинга 1 февраля после заседания правительства министр экономики Ваан Керобян.

При этом он отметил, что есть необходимость в разъяснении слова <злоупотребление> в сообщении Следственного комитета. <Мы более чем уверены, что во время тендерного процесса, который проходил под контролем юристов, министра финансов не было нарушений, связанных с Законом РА о закупках и связанным с ним других законов>, - сказал Керобян, заметив, что следствие это подтвердит.

Министр обратил внимание, что в сообщении Следкома относительно сотрудников Министерства экономики отсутствует слова <взятка> и <расхищение бюджетных средств>.<Надо подождать, чтобы Следственный комитет пояснил, что значит злоупотребление>, - отметил он.

Керобян сообщил, что по данной программе (создание Банка государственных инвестиционных проектов), где были выявлены нарушения правоохранительными органами, ему регулярно докладывали о ходе ее реализации. <Я поручил действовать строго в рамках закона, и я более чем уверен, что так и есть>, - заключил он.

Напомним, что Следственный комитет накануне распространил сообщение, в котором говорится, что должностные лица Министерства экономики в ходе тендера на создание <Банка государственных инвестиционных проектов> создали условия для того, что победителем стала компания, предложившая цену в три раза выше, чем у конкурента (в 392 млн. драмов). В рамках другого уголовного дела были получены данные о том, что должностное лицо Минэкономики без оснований способствовало перечислению на счета фермерам, занимающимся интенсивными садами

238.4 млн. драмов, не предоставив при этом соответствующих документов. Средства были расхищены. Задержаны 7 человек.