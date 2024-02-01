Четверг, 1 Февраля 2024 18:04

АрмИнфо. Принципы урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном должны базироваться на лучшем международном опыте. Об этом 1 февраля журналистам заявил секретарь оппозиционной парламентской фракции "Армения" Арцвик Минасян.

По его словам, подобный опыт представлен в документе ОБСЕ, который касается процесса делимитации и демаркации границ между двумя государствами. Однако, в условиях, когда Баку заявляет, что все, что он контролирует, принадлежит ему, да еще претендует на большее, говорить о принципах урегулирования не приходится. Тем более, что с армянской стороны в ответ на все эти требования проявляется нулевая реакция. "Более того, если следовать заявлениям премьер-министра Никола Пашиняна и его администрации, можно сделать вывод о том, что они готовы пойти на любые уступки, начиная от анклавов и заканчивая разрушением основ государственности", - сказал оппозиционер, указав, в том числе, и на тот факт, что сегодня территория Армении уже не составляет 29,8 тыс кв. км, о чем постоянно заявляет Пашинян. "Интересно, как он собирается удержать эти площади, если они уже меньше заявленных объемов?", - подчеркнул Минасян.

Он напомнил о часто упоминающей премьером ссылки на Алматинскую декларацию 1991 года, к которой Азербайджан примкнул лишь в сентябре 1993 года. К тому времени, продолжил депутат, ни Арцах, ни часть территории Армении не находились под контролем Азербайджана.

Одним словом, подчеркнул Минасян, власти Армении осуществляют политику сдачи всего того, что только можно сдать. Даже карты, по которым Ереван провести переговоры с Баку, носят технический, а не принципиальный характер. К числу этих принципиальных вопросов относятся отказ Армении от применения силы в ответ на звучащие из Азербайджана угрозы, отсутствие требований о возвращение захваченных территорий страны и освобождения пленных и задержанных. Лишь после утверждения этих принципов, продолжил политик, можно говорить о технических вопросах, в том числе, связанных с картами, на основании которых можно провести делимитацию и демаркацию границ.