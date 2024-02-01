Четверг, 1 Февраля 2024 18:03

АрмИнфо. Жена брата спикера парламента Армении Ани Геворкян арестована сроком на два месяца.

<Не считаем правомерным решение суда>, - заявил журналистам адвокат Геворкян Мушег Алексанян. По его словам, суд проигнорировал то обстоятельство, что у нее двое малолетних детей. Решение будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.

Геворкян, как указал адвокат, обвиняется в содействии злоупотреблению должностными полномочиями.

Напомним, что решение принято в рамках резонансного дела, в котором фигурируют чиновники Министерства экономики РА. Ранее стало известно об аресте директора компании Synergy Ашота Ованнисяна.

Следственный комитет Армении сообщил о задержании 7 человек после обысков в Минэкономики страны. Эти лица по предварительному сговору, злоупотребили своими должностными полномочиями. В частности, в рамках тендера <Создание банка общественных инвестиционных программ> они вступили в сговор с руководителем одной из компаний, создав искусственные препятствия для участия конкурентов. В результате победила компания, которая представила заявку в три раза дороже (на 392 млн. драм).