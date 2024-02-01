Четверг, 1 Февраля 2024 12:37

АрмИнфо. В Армении при нарушениях правил дорожного движения могут быть применены бонусы при своевременных выплатах. Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 1 февраля выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в Кодексе об административных правонарушениях и в пакете смежных законов.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, правительство Армении ставит перед задачу упорядочить порядок назначения штрафов за нарушение правил дорожного движения, административного производства и разгрузке судов. В настоящее время, продолжила замминистра, при фиксации нарушений правил дорожного движения применяются два блока доказательств - при помощи камер видеонаблюдения и нарушения, отмеченные сотрудниками Патрульной службы. В первом случае факты нарушений представляются нарушителю правил дорожного движения в виде оповещения в бумажном виде, в котором указывается размер штрафа, подлежащий к исполнению. Данная форма оповещения, по словам замминистра, неоправданна, поскольку приводит к ежегодным расходам МВД в размере 1,5 млрд драм. Ведомство предложило промежуточный механизм, согласно которому до внедрения новой системы биометрических паспортов и ID-карт, в которых будут представлены и электронные адреса почты граждан, при желании нарушителей последними представляется адрес электронной почты, что даст им возможность на 20% сократить размер штрафа. К примеру, при штрафе в пять тысяч драм и представлении адреса электронной почты размер штрафа сократится до четырех тысяч драм. Данная мера, как отметила замминистра, преследует цель привести граждан страны в цифровое поле. Это позволит адаптировать жителей республики к дальнейшим шагам, направленным на представление оповещений исключительно в электронной форме.

Еще одно изменение в пакете касается поведения штрафников. Саркисян заметила, что в настоящее время насчитывается значительное количество неоплаченных счетов, которыми занимается Служба исполнения судебных актов. Речь идет о порядке 8 млрд драмах. С учетом того, что эти выплаты приводят к росту социальной напряженности, а также дополнительных расходов со стороны государства (решение судов, обеспечение исковых заявлений по ним и т.д.) принято решение о применении ряда мер. В частности, если водитель в течение 15 дней оплачивает выписанную квитанцию, начнет действовать 30%-ая скидка. Иначе говоря, при оплате 70% размера штрафа вся оставшаяся сумма аннулируется.

Замминистра подчеркнула, что приведенные выше бонусы могут работать как отдельно, так и вместе. Если, к примеру, при электронном оповещении сумма с 5 тысяч драм снижается до 4 тысяч драм и выплате последней суммы в течение 15 дней, то размер штрафа снизится еще на 30%, то есть, до 2,8 тысяч драм.

Последнее изменение, как подчеркнула Саркисян, касается протокола, составленного по факту нарушения правил дорожного движения, и его представления в суд для применения административного производства. Подобный механизм, по словам, замминистра, приводит, с одной стороны, к снижению роли полицейского, а с другой - к загруженности судов. Теперь предлагается установить положение, согласно которому при фиксации сотрудником Патрульной службы нарушений ПДД данный протокол начинает автоматически действовать. И лишь при несогласии водителя последний получит право обжаловать данное решение в суде. На практике, продолжила Саркисян, фиксируется много случаев, когда суды принимают решение в пользу граждан.

Планируется, что законопроекты начнут применяться с 1 июля текущего года. К этому времени пакет должен быть принят парламентом, а до этого МВД проведет необходимую разъяснительную работу, в том числе, с применением видеороликов.