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 Четверг, 1 Февраля 2024 12:32

Наследие Махтумкули – источник вдохновения

Наследие Махтумкули – источник вдохновения

АрмИнфо.В нынешнем году, проходящем в нашей стране под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги», особенно символично, что сама личность и философские воззрения великого поэта, истинного патриота своей земли Махтумкули Фраги являются бесценным образцом и примером воспитания современной молодёжи в духе патриотизма и гуманизма.

Гениальная поэзия Фраги – великое учение для всех поколений мира. Стихи Махтумкули, призывающие к единению, сплочённости, содружеству, его бессмертные высказывания по праву стали неотъемлемой частью общечеловеческих ценностей, духовным наставлением и правилом жизни для туркменского народа. Ведущая тема его стихотворений – тема гражданственности, патриотизма, нежной, тёплой и искренней любви поэта к Родине, своему народу – именно ей посвящено немало строк. Эта тема по праву нашла своё яркое воплощение в творчестве видных деятелей искусства и культуры Туркменистана.

Великий поэт, являясь основоположником туркменской классической литературы, способствовал дальнейшему развитию духовной культуры туркменского народа, в частности, музыкального искусства. Появление и распространение в обществе поэтических творений Махтумкули, который приблизил язык поэзии к родному языку туркменского народа, освободив его от арабско-персидского влияния, привело к рождению новых самобытных музыкальных сочинений, положенных на тексты поэта. В репертуаре народно-профессиональных певцов и инструменталистов-бахши большое место занимают произведения, созданные на стихи Махтумкули.

В песнях, предназначенных для голоса в сопровождении дутара, воспеваются лучшие черты характера человека, духовно-нравственные ценности. Например, в песне «Il biläni», которая исполняется на один из вариантов напева «новайи», описываются портреты различных типов людей (глупец, трус, отважный джигит). Поэт призывает молодёжь ценить добро, правду, беречь дружбу, всегда сочувствовать и поддерживать народ, когда ему нужна помощь. Ей близка по содержанию другая песня – «Seretmez».

Осуждение самодовольства, гордыни и высокомерия человека, переоценившего свои силы и возможности, мы встречаем в песне «Dag saýar». В музыкальном произведении «Ýar olmagyn» даны наставления поэта: не следует обижать слабого, необходимо ценить единственную любовь и не дарить свои чувства каждой девушке. Созвучная этой песне «Mal ýagşy» продолжает тему наставлений, рассматривая этические и нравственные нормы поведения молодого человека в обществе.

Одним из лучших исполнителей известного музыкального произведения «Bellidir», в основу которого положена поэзия Махтумкули, считается народный артист Туркменистана, замечательный бахши Сахы Джепбаров. Поучительные стихи поэта повествуют о том, чего некоторые люди не могут достойно оценить: истинную цену зрения, которую знает слепой; слуха – её знает глухой; доброго дела, характерного для настоящего мужчины.

Обращение к поэтическому слогу Махтумкули было продолжено в творчестве профессиональных туркменских композиторов. Вершиной национальной музыкальной культуры является эпически-философская симфония «Памяти Махтумкули» народного артиста Туркменистана и СССР, лауреата Государственной премии имени Махтумкули, композитора Вели Мухатова. В своём научном исследовании – книге «Вели Мухатов» доктор искусствоведения, профессор Владимир Гуревич пишет: «Я страшился ответственности, которая ложится на плечи всякого, кто пытается связать своё творчество с именем шахира. Махтумкули –это Пушкин Туркмении, его стихи знакомы всем, и отобразить их в музыке – задача наитруднейшая…»

Лишь придя к осознанию значимости и глобальности личности великого поэта, почувствовав свои внутренние возможности и подготовленность, известный композитор приступил к написанию произведения. Выдающаяся симфония, композиционную структуру которой составили острые коллизии, драматизм, конфликтная драматургия, была завершена, когда автору было 57 лет. Главный лейтмотив сочинения – тема народа, горячей любви поэта к Родине, готовность служения людям и Отечеству – воплощён композитором мастерски. Лирико психологическая, экспрессивная музыка настолько проникновенно передаёт чувства и мысли самого поэта, что слушателям кажется, будто наяву явственно звучит взволнованный голос самого Махтумкули, воина-гражданина.

Яркая национальная самобытность личности величайшего поэта Востока и всего мира Махтумкули Фраги привлекла научное внимание учёного-историка, известного туркменского писателя Клыча Кулиева. Его художественный роман «Махтумкули» в двух частях о жизни и творчестве непревзойдённого классика туркменской литературы стал популярной книгой для многих людей. В аннотации к изданию было указано, что книга предназначена для молодёжи.

В своём фундаментальном труде автор, глубоко изучив фактический материал и проанализировав литературные труды поэта, сумел показать сам процесс творческого и гражданственного становления Махтумкули.

В романе Клыча Кулиева тщательно отобраны и последовательно приводятся значимые изречения и высказывания величайшего поэта, имеющие огромную актуальность и важность для воспитания нынешнего и будущего молодого поколения. Каждая поэтическая строчка Махтумкули восхищает своими глубокими чувствами, филигранностью, тонкостью, отточенностью и музыкальностью. Богатое творческое наследие поэта всесторонне и глубоко изучается в нашей стране и за рубежом учёными-культурологами, литературоведами, историками. Оно является универсальным объектом для научного исследования и написания молодыми студентами и учёными-искусствоведами, аспирантами Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой дипломных работ и диссертаций.

В преддверии знаменательного 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги во всех учебных заведениях страны проводятся творческие литературные конкурсы, выявляющие одарённую молодёжь, горячо увлечённую его бессмертной поэзией. «Для нас наследие Махтумкули Фраги является своеобразной школой воспитания: в течение веков наш народ из поколения в поколение воспитывается на гуманных принципах великого поэта. Мысли и взгляды Махтумкули, ставшие общечеловеческим достоянием, его суждения о патриотизме, нравственной чистоте – это жизненная философия и кредо нашего народа», – отмечает в своей книге «Неугасимый светоч в венце души» Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Прекрасное стихотворение Героя-Аркадага «Кладезь разума Махтумкули Фраги» – символ глубокого почитания и редкий образец уникальной популяризации творчества выдающегося поэта и философа.

В своём творчестве Махтумкули выдвинул важнейшие философско-политические, социальные, гуманистические и духовно-нравственные воззрения, ставшие опорой для туркменского общества. Они имеют огромную актуальность и значимость в системе современного педагогического образования, так как направлены на формирование гармоничной личности, развитие её ценностно-смысловой сферы посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.

Как подчёркивает Президент Сердар Бердымухамедов, всё культурное человечество высоко ценит великого гуманиста и поэта Махтумкули Фраги, внёсшего неоценимый вклад в мировую литературу, в развитие цивилизации Востока. Многогранное наследие Махтумкули Фраги является неиссякаемым источником вдохновения богатейшего кладезя мудрости и жизненного опыта талантливого поэта для будущих поколений туркменистанцев и молодёжи всего мира.

Юлия Джумаева,

Музыковед , преподаватель Лебапской

 областной специальной школы искусств

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