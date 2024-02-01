Четверг, 1 Февраля 2024 11:52

АрмИнфо. Правительство Армении 1 февраля приняло проект решения <О смягчении последствий снижения уровня грунтовых вод территории бассейна р. Ахурян>, в рамках которого предлагается перебросить воду из реки Аракс в бассейн реки Мецамор.

Как говорится в пояснении к решению, из-за нехватки воды и влияния изменения климата на подземные водные ресурсы происходит нарушение сбалансированного экологического состояния водных объектов и уменьшение добычи воды артезианских водоносных и реки Мецамор, что может привести к истощению водных ресурсов в данном регионе.

Авторы проекта решения напомнили, что еще в 1927 году СССР и Турция подписали конвенцию об использовании вод пограничных рек Ахурян и Аракс. Каждая из сторон получает право на 50% суммарного водного стока этих рек и их притоков. В 5-й статье этой конвенции особо оговаривается: даже если одна из сторон строит водохранилища на этих реках или их притоках, в итоге она не должна забирать более 50% общего стока воды. После распада Союза такой раздел продолжал действовать.

Доля РА составляет 721,7 млн кубометров в год. Годовые объемы воды, использованные РА за последние годы, составили: 2020 г. - 291,883 млн куб. м, 2021 г. - 274,18 млн куб. м, 2022 г. - 400,2 млн куб. м, 2023 г. - 306,77 млн куб. м. х. Максимальный объем воды, использованный РА за последние годы, пришелся на 2022 год и составил около 400,0 млн в год. м/ч, что составляет около 55% доли РА.

В связи с этим, проектом предлагается забирать воду из реки Аракс (в рамках разрешения на водопользование, выданного ЗАО <Джрар> и компании водопользователей <Армавир> через эксплуатируемые ими водные системы) <в период с 1 ноября каждого года по 31 марта следующего года> в полном объеме, определяемом на ежегодной основе, не превышая объемов воды, принадлежащих РА, поскольку погодные условия в данные месяцы года не позволяют перебросить в Аракс все неиспользованные объемы воды реки.

Действия, определенные проектом, предлагается распространить на отношения, начавшиеся с 1 ноября 2023 года.

Напомним, что в последние годы в бассейне Ахуряна и Аракса Турция построила водохранилища общим объемом в 1,3 млрд кубометров. Если добавить к этому половину пограничного Ахурянского водохранилища, то получится полтора миллиарда, что уже превышает половину.