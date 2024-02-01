Четверг, 1 Февраля 2024 11:45

АрмИнфо. Весной в Ереване состоится армяно- казахстанский бизнес-форум. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, мероприятие запланировано на первую половину апреля.

В рамках форума пройдут встречи в формате В2В. Желающие принять участие в бизнес- форуме могут зарегистрироваться по следующей ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1uZb_nvyz5W02QxTryeE7Hd2gLx_omj6JuDai- kIjzuU/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR13G7bSagQjrT2IIVdTe1hvgqiQbT_Lr5SR NuBXyUkTd_TBXu98mZX-plY .

Отметим, что по данным Статкомитета, внешнеторговый оборот между

Арменией и Казахстаном за 11 месяцев 2023 года вырос в 2.3 раза ,

составив $89.2 млн. При этом экспорт увеличился в 4.2 раза до $65.7

млн., на фоне роста импорта на 4,4% до $23.5 млн.