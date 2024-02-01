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АрмИнфо. Посол Армении Тигран Балаян в ходе встречи с председателем Палаты представителей Бельгии Элианом Тийо высоко оценил проявления постоянной поддержки бельгийского парламента в виде резолюций и заявлений, а также активное участие в открытии постоянного посольства Бельгии в Ереване.
Как сообщает посольство Армении в Бельгии, Балаян подробно представил приоритеты своей дипломатической миссии, работы, проводимые в направлении развития сотрудничества с Бельгией в политической, экономической, культурной и научной сферах. Он также коснулся гуманитарных последствий этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года, и представил усилия правительства Республики Армения по оказанию поддержки более чем 140 тысячам насильственно перемещенных лиц. В этом ключе армянский дипломат представил и детали мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, коснувшись предложенной правительством РА проекта "Перекресток мира".
В свою очередь Тийо отметила, что Бельгия осудила развязанную Азербайджаном войну против Арцаха и насильственное перемещение армян, подчеркнув важность защиты права армянского населения на безопасное возвращение на родину. Она положительно оценила армяно-бельгийское сотрудничество и ход реформ, проводимых правительством Республики Армения, а также процесс сближения Армении с Евросоюзом в контексте председательства Бельгии в ЕС. Собеседники также коснулись выборов, которые пройдут в Бельгии в этом году, и предвыборных событий.
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|Посол Армении и спикер парламента Бельгии обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Арцаха из-за азербайджанской агрессии
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|В результате обострения конфликта в 2020-2022 годов 303 человека из Армении до сих пор считаются пропавшими без вести - МККК
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|МИД Азербайджана вновь потребовал изменений в Конституции Армении
|Четыре представителя Армении включены в обновленный рейтинг ФИДЕ
|За незаконное использование артезианских вод в Армении будут привлекать к уголовной ответственности
|Первый омбудсмен Армении: Подходы властей Армении совпадают с турецко- азербайджанской геноцидальной политикой в отношении армянского народа
|Генпрокуратура требует конфискации имущества у экс-министра культуры Армении
|В Армении будут блокироваться сайты игр с выигрышами и лотерей, организованные в зарубежных странах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|USAID предоставит дополнительную помощь в размере $1 миллиона для помощи арцахским беженцам
|В Москве предложили спросить у Баку позицию относительно предложения Еревана о подписании пакта о ненападении
|Основные вопросы по закупке оружия из РФ решены: Глава Минфина РА
|Союз горняков Армении в поиске виноватых: он обвинил армянские экоорганизации в пособничестве Азербайджану
|В Ереване впервые будет выставлен бронзовый бюст богини Анаит, хранящийся в Британском музее - спикер
|Захарова о перспективах сближения Армении с НАТО: Обещают на Западе всем
|Ваан Керобян об увольнении замминистра и обысках в Минэкономки: Это совпадение
|В Министерстве экономики проводятся следственные действия
|На армяно-азербайджанской границе началось очередное заседание комиссий по делимитации
|Спикер: необходимость в новой Конституции обусловлена геополитическими изменениями
|Чехия полностью поддерживает путь Армении на европейскую интеграцию - спикер чешского парламента
|Фиаско Пашиняна поставило Армению перед лицом серьезных угроз - "Голос народа"
|Спикер НС РА: международные партнеры Армении должны по максимуму применить давление на Азербайджан
|Рубен Рубинян: У "Гражданского договора" и правительства нет какого-либо решения, связанного с изменением гимна Армении
|Были обсуждены вопросы в области спорта
|В последние годы Армения решила политически и практически активизировать сотрудничество с НАТО - Хавьер Коломина
|Армения заняла 7-ое место в рейтинге самых безопасных государств мира
|США готовы оказать поддержку МВД Армении в реализации программы антикоррупционных реформ
|Омбудсмен Арцаха проводит встречи в США
|Азербайджан планирует превратить Бердзорскую церковь Сурб Арутюн в мечеть
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|Генплан Академгородка представили премьер-министру Армении
|Бывший мэр Еревана создаст свою партию
|Харази: Иран поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран этого региона
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|В Армении будут ограничены сроки демонстрации фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру - проект закона
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|Глава Комитета по международным отношениям Сената США призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров
|Председатель НС Армении заявил о необходимости смены государственного гимна и герба страны
|Армения заняла 50 место в рейтинге социального развития
|Армения заняла 62 место в Индексе восприятия коррупции за 2023 год по версии Transparency International
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