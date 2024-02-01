Четверг, 1 Февраля 2024 11:44

АрмИнфо. Посол Армении Тигран Балаян в ходе встречи с председателем Палаты представителей Бельгии Элианом Тийо высоко оценил проявления постоянной поддержки бельгийского парламента в виде резолюций и заявлений, а также активное участие в открытии постоянного посольства Бельгии в Ереване.

Как сообщает посольство Армении в Бельгии, Балаян подробно представил приоритеты своей дипломатической миссии, работы, проводимые в направлении развития сотрудничества с Бельгией в политической, экономической, культурной и научной сферах. Он также коснулся гуманитарных последствий этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года, и представил усилия правительства Республики Армения по оказанию поддержки более чем 140 тысячам насильственно перемещенных лиц. В этом ключе армянский дипломат представил и детали мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, коснувшись предложенной правительством РА проекта "Перекресток мира".

В свою очередь Тийо отметила, что Бельгия осудила развязанную Азербайджаном войну против Арцаха и насильственное перемещение армян, подчеркнув важность защиты права армянского населения на безопасное возвращение на родину. Она положительно оценила армяно-бельгийское сотрудничество и ход реформ, проводимых правительством Республики Армения, а также процесс сближения Армении с Евросоюзом в контексте председательства Бельгии в ЕС. Собеседники также коснулись выборов, которые пройдут в Бельгии в этом году, и предвыборных событий.