Четверг, 1 Февраля 2024 11:42

АрмИнфо. После обысков в Минэкономики Армении Следственный комитет сообщил о задержании 7 человек.

Накануне СМИ сообщали, что в министерстве экономики и квартирах ряда лиц, проводятся обыски. Следственные мероприятия прошли в минэкономики Армении, в частности, в кабинете уже экс-замминистра Ани Испирян (была уволена 30 января) и главы департамента политики государственных инвестиций Лилии Сираканян. В СМИ распространилась информация о задержаниях Испирян и других лиц.

Как сообщает пресс-служба СК, в частности, было установлено, что должностные лица министерства экономики РА в ходе тендера на <Создание Банка государственных инвестиционных проектов> создали условия для того, что победителем стала компания, предложившая ценовое предложение в 392 млн. драмов (в три раза больше, чем конкурент). В рамках этого дела задержано 6 человек.

В рамках другого производства должностное лицо минэкономики, находясь в близких отношениях с бенефициаром госпрограммы поддержки интенсивных садов, В.Д., содействовало получению предпринимателем и его знакомыми финансовой компенсации, несмотря на несоответствие требованиям представленных документов. В результате минэкономики выплатило В.Д. и другим бенефициарам более 238 млн. драмов, которые были присвоены. Указанное должностное лицо задержано.

Предварительное расследование по двум уголовным производствам продолжается.

Напомним, что в конце декабря стало известно, что заместитель министра экономики Ани Испирян (занимала должность заместителя министра экономики с 14 сентября 2021 года) избрана на пост председателя Совета директоров ЗАО "Фонд государственных интересов Армении" (ANIF).