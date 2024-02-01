Четверг, 1 Февраля 2024 11:39

АрмИнфо.Согласно плану властей Азербайджана по оккупации Армении, Гошаванк, Базилика Святой Погос-Петрос в Апаране и храм Святой Аствацацин в Ахтале принадлежат "древнему Азербайджану". Об этом сообщает Фонд "Татоян" экс-омбудсмена РА Армана Татояна.

"Согласно фальшивым данным этой программы, армянский Гошаванк является албанским (турецким) храмом на территории турецкого султаната, и армян якобы обвиняют в изменении его "настоящего" турецкого названия.

По азербайджанскому плану, местность, где расположен храм, является родиной тюрко-огузских племен, а первые армяне были "привезены" из Ирана и Турции в начале XIX века, после чего присвоили себе храм.

Согласно фальсификациям плана по аннексии Армении, Азербайджану принадлежит армянская базилика Сурб Погос- Петрос в Апаране. Якобы это "старый турецкий" храм, который был построен турецкими племенами в V веке, а армяне впервые были "привезены" из Турции и поселились в Апаране в 1829-1830 годах.

По придуманному азербайджанцами плану, армянский храм Сурб Аствацацин в Ахтале является неотделимой частью так называемого "Западного Азербайджана", а Ахтала - родиной тюркских племен, где якобы до середины 20-го века армяне не проживали", - говорится в сообщении Фонда.