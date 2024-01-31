Среда, 31 Января 2024 20:18

АрмИнфо.Выставка уникальных экспонатов музея истории Еревана открылась в китайском городе Нинбо. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Еревана.

Согласно источнику, выставка под названием "Земля Ноя" организована в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между музеем

истории Еревана, общественной организацией <Центр армяно- китайского партнерства> и городом Нинбо Китайской Народной Республики. На выставке представлено 94 уникальных экспоната из коллекции музея - традиционные костюмы, ковры, серебряные украшения, вышивка, посуда XVIII-XX веков.

На открытии выставки присутствовали должностные лица муниципалитета Нинбо, директор музея Нинбо Чан Лиа, представитель посольства РА в Китае Корюн Казарян, сотрудники Музея истории Еревана, председатель общественной организации "Центр армяно-китайского партнерства" Армен Мхитарян.

Выставка продлится до 5 мая, став важным примером в цепочке армяно-китайского культурного сотрудничества.